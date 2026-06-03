Norbert Wojtuszek zagrał w meczu z Nigerią. Remis w 95 minucie

Norbert Wojtuszek zaliczył drugi występ w reprezentacji Polski. W 62 min. spotkania pojawił się na boisku w starciu z Nigerią. Kilka dni wcześniej wystąpił przeciwko Ukrainie.

Urban postawił na Jagiellończyka

Polacy dwukrotnie gonili wynik, strzelając bramki w końcówce pierwszej połowy oraz w doliczonym czasie spotkania. Pierwszego gola zdobył 18-letniego Kacper Potulski, a w 95 minucie fenomenalnym uderzeniem z 35 metrów popisał się Przemysław Wiśniewski.

Pół godziny w tym spotkaniu zagrał Norbert Wojtuszek. Niemal identyczny wynik obrońca Jagiellonii zanotował w meczu z Ukrainą.