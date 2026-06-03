Połączy dwa osiedla. W Białymstoku powstaje droga rowerowa

Paweł Jakubowski
2026-06-03 22:26

Trasa powstaje wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała W. Sikorskiego. Jej łączna długość wyniesie około 2,35 km.

Droga rowerowa

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Autor: UM Białystok/ Waldemar Kardasz/ Materiały prasowe

Wzdłuż  Sikorskiego zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie (od ul. Skrajnej) powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna.

Wzdłuż Konstytucji 3 Maja zostanie wybudowana droga dla rowerów od strony ul. Ogrodniczki oraz przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna.

Trasa połączy osiedle Wysoki Stoczek i Słoneczny Stok. 

Co powstanie ?

  • Asfaltowa droga rowerowa o szerokości 2,5-3 m. 
  • Nowe chodniki 
  • Dwie stacje napraw rowerów
  • Nowe wiaty przystankowe
  • Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań: Sikorskiego - Skrajna oraz Konstytucji 3 Maja - Ogrodniczki.

Inwestycja ma zakończyć się w kwietniu 2027 r. Jej koszt to prawie 5,4 mln zł.

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