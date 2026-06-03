Połączy dwa osiedla. W Białymstoku powstaje droga rowerowa

Wzdłuż Sikorskiego zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie (od ul. Skrajnej) powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna.

Wzdłuż Konstytucji 3 Maja zostanie wybudowana droga dla rowerów od strony ul. Ogrodniczki oraz przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna.

Trasa połączy osiedle Wysoki Stoczek i Słoneczny Stok.

Co powstanie ?

Asfaltowa droga rowerowa o szerokości 2,5-3 m.

Nowe chodniki

Dwie stacje napraw rowerów

Nowe wiaty przystankowe

Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań: Sikorskiego - Skrajna oraz Konstytucji 3 Maja - Ogrodniczki.

Inwestycja ma zakończyć się w kwietniu 2027 r. Jej koszt to prawie 5,4 mln zł.