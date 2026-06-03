Podlaska gastronomia w elitarnym gronie. Sześć restauracji w przewodniku Michelin 2026

6 restauracji z województwa podlaskiego znalazło się w przewodniku Michelin 2026. Regiment 1884, Skórka Bistro Wino, Sztuka Mięsa i Restauracja Carska w Białowieży otrzymały rekomendacje. Natomiast Kwestia Czasu oraz Sztuka Chleba i Wina, zdobyły oznaczenie Bib Gourmand. Oznacza ono restauracje serwujące doskonałe jedzenie w przystępnych cenach.

Kulinarne Oscary

Przewodnik Michelin to najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie. Powstał w 1900 roku.

- Można to porównać do filmowych Oscarów. Jak popatrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości: Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi - mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

W maju ogłoszono pierwszą w pełni ogólnopolską selekcję MICHELIN Guide Polska, która objęła lokale z całego kraju.

- Staraliśmy się połączyć 3 najważniejsze dla nas rzeczy - mówi Anna Narel, właścicielka restauracji Regiment 1984. - Smak, wnętrza i podlaską gościnność.

W polskiej edycji przewodnika na rok 2026 znajduje się 196 restauracji, w tym 11 z gwiazdkami.