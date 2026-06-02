Podlaskie apeluje do Brukseli. Siedem kluczowych postulatów regionu

Województwo Podlaskie wystosuje do Brukseli siedem postulatów, które – zdaniem władz regionu – powinny zostać uwzględnione w przyszłej polityce rozwojowej i finansowej Unii Europejskiej. Jak podkreślał marszałek Łukasz Prokorym, ich wspólnym celem jest stworzenie mieszkańcom realnych warunków do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.

– Mobilność powinna być wyborem, a nie koniecznością wynikającą z braku perspektyw zawodowych, edukacyjnych czy infrastrukturalnych - mówi marszałek Łukasz Prokorym. - Chcemy, by europejskie „prawo do pozostania” było wspierane konkretnymi instrumentami finansowymi.

Innowacje i dobrze płatna praca

Pierwszy postulat dotyczy wsparcia stabilnych miejsc pracy i innowacyjności. Województwo apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności w Europie, obejmującego wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, transformacji cyfrowej oraz rozwoju lokalnych specjalizacji gospodarczych.

Równy dostęp do usług publicznych

Drugim postulatem jest stworzenie Europejskiego Standardu Dostępności Usług Publicznych. Samorząd województwa chce, by przy podziale środków europejskich uwzględniano nie tylko liczbę mieszkańców, ale również koszty świadczenia usług na terenach słabo zaludnionych.

Silniejsze miasta subregionalne

Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski. Władze regionu postulują finansowanie projektów realizowanych wspólnie przez miasta i okoliczne gminy, rozwój transportu lokalnego oraz usług społecznych.

Transport i lotniska dla Podlaskiego

Czwarty postulat odnosi się do przełamania wykluczenia transportowego. Samorząd domaga się wsparcia dla lokalnych połączeń autobusowych i kolejowych oraz zmian w unijnych regulacjach, które umożliwią finansowanie infrastruktury lotniczej.

– Potrzebujemy rozwoju infrastruktury lotniskowej w Białymstoku i Suwałkach. To kwestia nie tylko gospodarki, ale również bezpieczeństwa – podkreślił marszałek.

Specjalny status dla regionów przygranicznych

Szczególne miejsce w stanowisku zajmuje piąty postulat, czyli przyznanie specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Władze województwa proponują stworzenie specjalnych instrumentów wsparcia dla obszarów najbardziej narażonych na skutki kryzysów geopolitycznych.

– Od kilku lat mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy funkcjonują w warunkach ciągłej presji związanej z sytuacją na granicy z Białorusią. Jesteśmy strategiczną linią odporności całej Unii Europejskiej i NATO – mówi Łukasz Prokorym.

Wsparcie dla turystyki, kultury i samorządów

Szósty postulat dotyczy wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Województwo zwraca uwagę na koszty związane z ochroną cennych przyrodniczo terenów oraz straty poniesione przez przedsiębiorców w wyniku kryzysu granicznego.

Energia i odporność na zmiany klimatu

Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Region oczekuje wsparcia dla modernizacji sieci energetycznych, budowy magazynów energii, rozwoju biogazowni rolniczych oraz inwestycji związanych z retencją wody.

Stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego zostało przygotowane w ramach konsultacji społecznych inicjatywy unijnej „Right to stay”, które trwają od 6 maja do 5 czerwca. Teraz dokument trafi do Brukseli, gdzie będzie dalej procedowany.