Obrońca Jagiellonii Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski

Polska, która nie jedzie na tegoroczne Mistrzostwa Świata zagrała towarzyskie spotkanie z Ukrainą. I niestety kadra Jerzego Urbana przegrała 0:2.

Na boisku w 59. minucie na murawie pojawił Norbert Wojtuszek, defensor Jagiellonii Białystok. Zastąpił Arkadiusza Pyrkę i trzeba przyznać, że spisał się lepiej od swego zmiennika. Pewnie zagrał w formacji obronnej i był też aktywny w ataku.

W meczu z Uranią grał również były Jagiellończyk Oskar Pietuszewski, który w pierwszej połowie miał dobrą okazje do zdobycia bramki.

W środę Polskę czeka stracie z Nigerią.