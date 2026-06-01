Obrońca Jagiellonii Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski

Paweł Jakubowski
2026-06-01 7:22

Norbert Wojtuszek zaliczył debiut w towarzyskim meczu reprezentacji Polski przeciwko Ukrainie. Mimo, że kadra przegrała, to Jagiellończyk wypadł bardzo solidnie.

Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Polska, która nie jedzie na tegoroczne Mistrzostwa Świata zagrała towarzyskie spotkanie z Ukrainą. I niestety kadra Jerzego Urbana przegrała 0:2. 

Na boisku w 59. minucie na murawie pojawił Norbert Wojtuszek, defensor Jagiellonii Białystok. Zastąpił Arkadiusza Pyrkę i trzeba przyznać, że spisał się lepiej od swego zmiennika. Pewnie zagrał w formacji obronnej i był też aktywny w ataku. 

W meczu z Uranią grał również były Jagiellończyk Oskar Pietuszewski, który w pierwszej połowie miał dobrą okazje do zdobycia bramki. 

W środę Polskę czeka stracie z Nigerią. 

