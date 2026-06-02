Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 2 czerwca, na ul. Binduga w Brańsku. Samochód ciężarowy zderzył się tam z autem osobowym. Po kolizji ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w ganek budynku mieszkalnego.

Zgłoszenie wpłynęło około godziny 13:50. W chwili zdarzenia w obu pojazdach znajdowali się wyłącznie kierowcy. W domu, w który uderzyła ciężarówka, przebywała jedna osoba.

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Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, żadna z osób nie wymagała hospitalizacji. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim oraz strażacy z OSP KSRG Brańsk. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.