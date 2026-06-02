Ciężarówka wjechała w dom. Groźnie wyglądający wypadek w Brańsku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-02 20:40

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe miało miejsce we wtorkowe popołudnie w Brańsku. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z autem osobowym jeden z pojazdów wjechał w ganek budynku mieszkalnego.

Ciężarówka wjechała w dom. Groźnie wyglądający wypadek w Brańsku

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Autor: KW PSP Bielsk Podlaski/ Materiały prasowe

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 2 czerwca, na ul. Binduga w Brańsku. Samochód ciężarowy zderzył się tam z autem osobowym. Po kolizji ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w ganek budynku mieszkalnego.

Zgłoszenie wpłynęło około godziny 13:50. W chwili zdarzenia w obu pojazdach znajdowali się wyłącznie kierowcy. W domu, w który uderzyła ciężarówka, przebywała jedna osoba.

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Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, żadna z osób nie wymagała hospitalizacji. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim oraz strażacy z OSP KSRG Brańsk. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

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