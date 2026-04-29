Będą kolejne ekrany akustyczne przy Trasie Niepodległości w Białymstoku

Julia Łata
2026-04-29 14:28

W rejonie ulicy Klonowej przy Trasie Niepodległości pojawią się kolejne ekrany akustyczne. To z powodu przekroczenia norm hałasu. Ich łączna długość wyniesie ponad 1,5 km.

Będą kolejne ekrany akustyczne przy Trasie Niepodległości. Powstaną w rejonie ulicy Klonowej. Miasto podjęło taką decyzję na postawie pomiarów hałasu komunikacyjnego, które wskazały miejsca, gdzie doszło do przekroczenia norm hałasu. 

- W drugim półroczu tego roku planujemy złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ekranów akustycznych - mówi Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. - Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego.

