Bójka przed dworcem kolejowym. Ukrainiec zaatakował 51-latka

Jacek Chlewicki
2026-04-23 7:57

Niedzielny wieczór przy białostockim dworcu kolejowym zakończył się niebezpiecznym incydentem. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli szarpaninę dwóch mężczyzn i natychmiast ruszyli do akcji. Szybka interwencja mundurowych doprowadziła do zatrzymania napastnika, podczas gdy poszkodowany uczestnik bójki otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Autor: AGO
Akcja funkcjonariuszy SOK przed dworcem w Białymstoku

Patrol Straży Ochrony Kolei pilnował rejonu białostockiej stacji, gdy nagle dostrzegł dwóch bijących się ludzi. Strażnicy musieli błyskawicznie zainterweniować i rozdzielić uczestników awantury. Na miejscu okazało się, że 32-letni obywatel Ukrainy brutalnie zaatakował 51-letniego białostoczanina. Starszy uczestnik zajścia mocno ucierpiał w całym starciu, odnosząc bolesne rany w postaci podbitego oka oraz rozciętego łuku brwiowego.

Czytaj też: Pasażerowie zaatakowali taksówkarza. Zniszczyli auto i grozili kierowcy nożem

Pobity białostoczanin natychmiast otrzymał wstępną pomoc od interweniujących strażników. Chwilę później wezwani ratownicy medyczni zabrali zranionego 51-latka prosto do miejscowego szpitala. Krewki napastnik z Ukrainy został natomiast ujęty przez mundurowych z SOK i przekazany patrolowi z trzeciego komisariatu w Białymstoku. Wyciągnięciem konsekwencji wobec sprawcy pobicia zajmą się teraz policjanci.

Białystok. 33-latek Opluł ołtarz i rzucił krzyżem. Szokujące sceny w kościele