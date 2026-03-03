Ukrainiec palił papierosa. Okazało się, że przebywa w Polsce nielegalnie

interwencja SOK na stacji kolejowej w Szepietowie,

48-letni obywatel Ukrainy palił papierosa w miejscu objętym zakazem,

mężczyzna posiadał paszport nieważny od czerwca 2016 roku,

kontrola Straży Granicznej wykazała nielegalny pobyt w Polsce,

sprawę prowadzi Placówka Straży Granicznej w Białymstoku.

Funkcjonariusze Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku podczas patrolu na terenie stacji w Szepietowie zauważyli podróżnego, który mimo obowiązującego zakazu palił papierosa. W związku z popełnionym wykroczeniem podjęto wobec niego interwencję.

W trakcie rozmowy ustalono tożsamość mężczyzny. Okazało się, że jest to 48-letni obywatel Ukrainy.

Czytaj też: 20-metrowa flag w centrum Lublina. Konsul Ukrainy nie krył wzruszenia

Nieważny dokument i kontrola pobytu

Podczas czynności wyszło na jaw, że cudzoziemiec posiadał przy sobie wyłącznie paszport, którego ważność upłynęła w czerwcu 2016 roku. O sytuacji powiadomiono Straż Graniczną. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę legalności pobytu i ustalili, że mężczyzna przebywa na terytorium Polski nielegalnie.

Zobacz też: Bójka o nastolatkę w centrum miasta. Pijany 25-latek miał bogatą kartotekę

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Białymstoku.