Ukrainiec palił papierosa. Okazało się, że przebywa w Polsce nielegalnie

Funkcjonariusze Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku podczas patrolu na terenie stacji w Szepietowie zauważyli podróżnego, który mimo obowiązującego zakazu palił papierosa. W związku z popełnionym wykroczeniem podjęto wobec niego interwencję.
W trakcie rozmowy ustalono tożsamość mężczyzny. Okazało się, że jest to 48-letni obywatel Ukrainy.
Nieważny dokument i kontrola pobytu
Podczas czynności wyszło na jaw, że cudzoziemiec posiadał przy sobie wyłącznie paszport, którego ważność upłynęła w czerwcu 2016 roku. O sytuacji powiadomiono Straż Graniczną. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę legalności pobytu i ustalili, że mężczyzna przebywa na terytorium Polski nielegalnie.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Białymstoku.