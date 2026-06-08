Wyłudziły od seniorów 200 tys zł. Dwie kobiety usłyszały wyrok

Paweł Jakubowski
2026-06-08 17:52

Na 3 oraz 3,5 roku więzienia skazał białostocki sąd dwie kobiety oskarżone o wyłudzanie pieniędzy od seniorów metodą na policjanta. Panie muszą zwrócić pieniądze.

Wyrok. Wyłudzały pieniądze

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Autor: Paweł Jakubowski

Kobiety mają 25 i 39 lat. Według ustaleń biegłych odebrały pieniądze (140 i 50 tys zł) oraz biżuterię od dwóch starszych mieszkanców województwa podlaskiego. Wcześniej seniorzy zostali „wkręceni” w historię o wypadku członka rodziny.

Wina bezsprzeczna

        - Panie działały razem i w porozumieniu. Doskonale widziały w jakim celu jadą pod wskazany adres i wiedziały, że popełniają przestępstwo oszustwa -  arumnetował sędzia Grażyna Redos-Kryńska

Karana 11 razy

Obie kobiety już popełniały podobne przestępstwa, a jedna oskarżonych była karana 11 razy i 10 razy była poszukiwana

Muszą oddać kasę

Sąd zdecydował, że skazane mają również naprawić szkodę czyli solidarnie wrócić odebrane pieniądze. 

- Odzyskanie pieniędzy jest prawie niemożliwe. Jak mówił sąd jedna z nich nie ma majątku, a druga jest bezdomna  - mówiła dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku córka jednego z pokrzywdzonych seniorów.

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