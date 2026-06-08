Masa pijanych po długim czerwcowym weekendzie. Nawet kierowca „elki”

Podczas porannych działań podlascy policjanci zatrzymali już 23 kierowców, którzy jechali na podwójnym gazie. Rekordzistą okazał się 29 latek zatrzymano o 6:30 w powiecie zambrowskim. Miał 2 promile i kierował Peugeotem mimo cofniętych uprawnień.

Pijana Elka

Z kolei w Starcy Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy. Za kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawko na kategorię C+E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego wydmuchał 1,6 promila. Nowych uprawnień na razie nie zrobi, a dodatkowo stracił prawo jazdy kategorii B.