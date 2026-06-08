Masa pijanych po długim czerwcowym weekendzie. Nawet kierowca „elki”

Paweł Jakubowski
2026-06-08 9:10

Niektórzy kierowcy jeszcze nie wrócili do siebie po długim czerwcowym weekendzie. Policyjna akcja „Trzeźwy Poranek” przerodziła się na Podlasiu w poranek bardzo nietrzeźwy.

Pijani

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Autor: Podlaska Policja / Materiały prasowe

Podczas porannych działań podlascy policjanci zatrzymali już 23 kierowców, którzy jechali na podwójnym gazie. Rekordzistą okazał się 29 latek zatrzymano o 6:30 w powiecie zambrowskim. Miał 2 promile i kierował Peugeotem mimo cofniętych uprawnień. 

Pijana Elka

Z kolei w Starcy Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy. Za kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawko na kategorię C+E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego wydmuchał 1,6 promila. Nowych uprawnień na razie nie zrobi, a dodatkowo stracił prawo jazdy kategorii B. 

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