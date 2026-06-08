Śledztwo w sprawie śmierci 10-latki z Gródka umorzone. Upadek nie był przyczyną zgonu

Julia Łata
2026-06-08 13:16

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 10-latki z Gródka. Dziewczynka upadła w szkole i uderzyła głową o podłogę. Zmarła w nocy. Przyczyną zgonu były zmiany chorobowe.

sprawiedliwość

i

Autor: Pexels.com

Śledztwo w sprawie śmierci 10-latki trwało pół roku. Po zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej i histopatologii, ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą.

Upadek w szkole

Do zdarzenia doszło 5 grudnia. Dziewczynka upadła w szkole i uderzyła głową o podłogę. Nie została do niej wezwania pomoc medyczna, a o wypadku nie zawiadomiono rodziców. 10-latka powiedziała nauczycielom, że czuje się dobrze i wróciła na zajęcia. Zmarła w domu we śnie. 

Śledztwo umorzone. Przyczyną śmierci zmiany chorobowe

Śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki prowadziła Prokuratura Rejonowa w Białymstoku. Dotyczyło ono podejrzeń narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia uczennicy przez osobę, na której ciążył obowiązek sprawowania nad nią opieki i nieumyślnego spowodowania śmierci tej dziewczynki. Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń mechanicznych.

Zebrany materiał dowodowy i opinia biegłych wykazały, że upadek nie miał związku ze śmiercią dziewczynki. Bezpośrednią przyczyną zgonu 10-latki było zatrzymanie krążenia i oddychania na tle zmian chorobowych - podaje prokuratura.

Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne.

Przeczytaj także:
Masa pijanych po długim czerwcowym weekendzie. Nawet kierowca „elki”
Nie żyje motocyklista. Śmiertelny wypadek koło Białegostoku