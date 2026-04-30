Opóźni się przebudowa fontanny w Parku Planty. Powodem rażące opóźnienia

Julia Łata
2026-04-30 14:59

Miała być w tym roku, będzie w kolejnym. Modernizacja multimedialnej fontanny w białostockim Parku Planty znacznie się wydłuży. Inwestycja warta niemal 18 mln zł została wstrzymana z powodu "gry na zwłokę" wykonawcy.

fontanna w Parku Planty

Autor: UM Białystok/ Dawid Gromadzki

Plany były ambitne

W tym roku mieszkańcy Białegostoku muszą obejść się bez multimedialnej fontanny w Parku Planty. Inwestycja przy dobrych wiatrach zakończy się w kolejnym, a to z powodu rozwiązania przez miasto współpracy z firmą, która była odpowiedzialna za modernizację. Jak podaje Urząd Miejski w Białymstoku,  powodem zerwania umowy była „rażąca bezczynność” – przez pół roku od podpisania kontraktu wykonawca zrealizował zaledwie 2% prac. Wykonawca próbował tłumaczyć opóźnienia warunkami pogodowymi oraz rzekomymi błędami w dokumentacji, co Miasto uznało za celowe działanie mające ukryć zwłokę.

Jaka będzie nowa fontanna?

Nowa fontanna będzie obiektem multimedialnym z trzema wyspami. Jedna z nich, centralna, będzie wyposażona w dysze ruchome wraz z oświetleniami. Prawidłową pracę fontanny ma zapewniać jedenaście zamkniętych obiegów wody atrakcji wodnych, dwa obiegi filtracyjne oraz obieg sprzężonego powietrza zasilający dysze typu Tytan.

Dodatkowo wszystkie atrakcje wodne będą podświetlane reflektorami LED o najnowocześniejszej technologii. Urządzenia fontanny będą sterowane automatycznie. 

Wartość inwestycji to blisko 18 mln zł.

