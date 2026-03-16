Historyczna inwestycja PKP coraz bliżej ukończenia. Po 30 latach przerwy do miasta wracają pociągi

trwa modernizacja linii Tłuszcz – Ostrołęka – Śniadowo – Łomża

po zakończeniu prac pociągi pojadą do 120 km/h

na odcinku Ostrołęka – Śniadowo – Łomża obowiązuje komunikacja autobusowa

modernizacja potrwa do 2027 roku

inwestycje realizowane są na styku Podlaskiego i Mazowsza

Jak informuje serwis rynek-kolejowy.pl, w czerwcu ruszą pociągi z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Natomiast do pierwszego kwartału 2027 roku uruchomione zostanie kolejowe połączenie Łomża - Warszawa. Obecnie na odcinku Śniadowo – Łomża prowadzone są roboty torowe oraz budowa nowych przystanków i stacji w Łomży. W Śniadowie powstaje nowy, wyższy peron dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a przebudowa układu torowego ma zwiększyć przepustowość stacji.

Między Ostrołęką a Śniadowem specjalistyczny pociąg wymieni szyny i podkłady na siedmiu kilometrach torów. Aby umożliwić prowadzenie prac, od 9 marca do 19 kwietnia wstrzymano ruch pociągów na odcinku Ostrołęka – Śniadowo – Łomża. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Czytaj też: Wyjątkowe miasto w woj. podlaskim! Nie ma starszego w najbliższej okolicy

Równolegle przygotowywana jest modernizacja linii Tłuszcz – Ostrołęka. Powstaną tam nowe lub przebudowane perony m.in. w Ostrołęce, Pasiekach, Przetyczu, Wyszkowie i Dalekiem. Plan obejmuje także przebudowę torów, sieci trakcyjnej oraz montaż sygnalizacji na 28 przejazdach kolejowo-drogowych. Prace torowe na tym odcinku mają rozpocząć się w połowie kwietnia 2026 roku i zakończyć w grudniu. Pełną funkcjonalność linia ma osiągnąć w czerwcu 2027 roku.

Czy młody Mołdawianin chciał wykoleić pociąg z paliwem?

