Historyczna inwestycja PKP coraz bliżej ukończenia. Po 30 latach przerwy do miasta wracają pociągi

Jacek Chlewicki
2026-03-16 8:26

Po blisko 30 latach przerwy do Łomży wracają pasażerskie połączenia kolejowe. Na trasie z Tłuszcza przez Ostrołękę i Śniadowo do Łomży trwają prace modernizacyjne. Po zakończeniu inwestycji pociągi na części odcinków będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h.

i

Autor: PKP/ Materiały prasowe
  • trwa modernizacja linii Tłuszcz – Ostrołęka – Śniadowo – Łomża
  • po zakończeniu prac pociągi pojadą do 120 km/h
  • na odcinku Ostrołęka – Śniadowo – Łomża obowiązuje komunikacja autobusowa
  • modernizacja potrwa do 2027 roku
  • inwestycje realizowane są na styku Podlaskiego i Mazowsza

Jak informuje serwis rynek-kolejowy.pl, w czerwcu ruszą pociągi z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Natomiast do pierwszego kwartału 2027 roku uruchomione zostanie kolejowe połączenie Łomża - Warszawa. Obecnie na odcinku Śniadowo – Łomża prowadzone są roboty torowe oraz budowa nowych przystanków i stacji w Łomży. W Śniadowie powstaje nowy, wyższy peron dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a przebudowa układu torowego ma zwiększyć przepustowość stacji.

Między Ostrołęką a Śniadowem specjalistyczny pociąg wymieni szyny i podkłady na siedmiu kilometrach torów. Aby umożliwić prowadzenie prac, od 9 marca do 19 kwietnia wstrzymano ruch pociągów na odcinku Ostrołęka – Śniadowo – Łomża. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Równolegle przygotowywana jest modernizacja linii Tłuszcz – Ostrołęka. Powstaną tam nowe lub przebudowane perony m.in. w Ostrołęce, Pasiekach, Przetyczu, Wyszkowie i Dalekiem. Plan obejmuje także przebudowę torów, sieci trakcyjnej oraz montaż sygnalizacji na 28 przejazdach kolejowo-drogowych. Prace torowe na tym odcinku mają rozpocząć się w połowie kwietnia 2026 roku i zakończyć w grudniu. Pełną funkcjonalność linia ma osiągnąć w czerwcu 2027 roku.

