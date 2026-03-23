"Jeden z najważniejszych dni w moim życiu". 20-letnia Gabriela została nową Miss Polonia Województwa Podlaskiego

W sobotni wieczór, 21 marca, w Łomży odbyła się gala Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Tytuł najpiękniejszej zdobyła 20-letnia Gabriela Filipkowska. W konkursie wzięło udział 15 uczestniczek. Finał odbył się w Filharmonii Kameralnej w Łomży, gdzie kandydatki zaprezentowały się w kilku stylizacjach – od sukni ślubnych po stroje codzienne i sportowe.

To był jeden z najważniejszych dni w moim życiu… pełen emocji, wzruszeń i chwil, które na zawsze zostaną w moim sercu. Z ogromną wdzięcznością i dumą mogę powiedzieć, że zostałam Miss Polonia Województwa Podlaskiego. To dla mnie coś znacznie więcej niż tytuł. To piękna droga, którą mogłam przejść, spotykając na niej wyjątkowych ludzi i przeżywając momenty, które mnie zmieniły - napisała na Instagramie nowa Miss.

Gabriela Filipkowska jest studentką kosmetologii i tancerką najwyższej klasy S. To także siostra Miss Polonia Województwa Podlaskiego z 2023 roku, Lindy Filipkowskiej. Pierwszą Wicemiss została Patrycja Sulewska z Białegostoku, a Drugą Wicemiss – Oliwia Bogdańska ze Starej Łomży.

