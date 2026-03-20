To miejsce na Podlasiu zachwyca jak z bajki. Mało kto o nim wie

Drewniane domy jak dzieła sztuki

Najbardziej znane miejscowości w tym rejonie to Trześcianka, Soce i Puchły. To właśnie tam można zobaczyć tradycyjną podlaską architekturę w najpiękniejszym wydaniu. Charakterystyczne są intensywne kolory elewacji – niebieskie, zielone czy czerwone – oraz misternie rzeźbione okiennice i zdobienia.

Każdy dom jest inny, a detale często mają znaczenie symboliczne. W wielu przypadkach zdobienia wykonywane były ręcznie przez mieszkańców, przekazujących swoje umiejętności z pokolenia na pokolenie.

Cisza, natura i wyjątkowy klimat

To miejsce wyróżnia się nie tylko architekturą. Okolica zachwyca spokojem i bliskością natury. Brak tłumów sprawia, że można poczuć autentyczny klimat Podlasia – z dala od miejskiego zgiełku.

W pobliżu płynie Narew, a krajobraz tworzą rozległe łąki, pola i lasy. To idealne miejsce na spacer, wycieczkę rowerową czy krótki weekendowy wypad.

Mimo swojego uroku Kraina Otwartych Okiennic nie jest jeszcze masową atrakcją turystyczną. Leży poza głównymi szlakami, a wiele osób po prostu nie wie o jej istnieniu. Dla jednych to wada, dla innych – ogromna zaleta. To właśnie dzięki temu miejsce zachowało swój autentyczny charakter i nie zostało zdominowane przez komercję.

