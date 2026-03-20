Czekał na żonę. Przyszła obca kobieta. Zdjęła buty i weszła do łóżka

nieznajoma wtargnęła do cudzego lokalu i ułożyła się do snu

gospodarz odkrył intruza po wejściu do domu i natychmiast zaalarmował służby

trzydziestopięciolatka znajdowała się w stanie silnego upojenia alkoholowego

nieproszony gość pomylił adresy budynków oraz numery lokali

nietrzeźwa trafiła ostatecznie pod opiekę swojego ukochanego

Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy wieczorem. Mężczyzna wrócił do domu i nie zamknął drzwi, spodziewając się powrotu żony. Po chwili usłyszał, że ktoś wchodzi do środka. Nie wzbudziło to jego podejrzeń do momentu, gdy w jednej z sypialni zobaczył śpiącą kobietę. Próby jej obudzenia nie przyniosły efektu. Zaskoczony sytuacją właściciel mieszkania zdecydował się wezwać policję.

Na miejsce przyjechały dzielnicowe. Udało im się obudzić kobietę, jednak kontakt z nią był bardzo utrudniony – była pod wyraźnym wpływem alkoholu i nie potrafiła podać swoich danych. Funkcjonariuszki rozpoznały 35-letnią mieszkankę Bielska.

Jak ustalono, kobieta pomyliła zarówno ulicę, jak i mieszkanie. Ostatecznie została przekazana pod opiekę swojego partnera.

Policjanci podkreślają, że w ich pracy zdarzają się sytuacje trudne do przewidzenia, a ta interwencja była jedną z bardziej nietypowych.

