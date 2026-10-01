Skarbówka weszła do znanej restauracji w centrum Warszawy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-01 15:07

Popularny lokal gastronomiczny w sercu Warszawy ukrył przed urzędem skarbowym przeszło dwa miliony złotych przychodu. Oszustwo podatkowe wyśledzili funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Według ich szacunków, zaległości w podatku VAT opiewają na kwotę 230 tysięcy złotych.

Osoba przelewa spienione mleko do filiżanki z kawą. O kontroli KAS w restauracji przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kzenon/ Shutterstock

Ponad 2 mln zł obrotu miało nie znaleźć się w deklaracjach składanych przez spółkę prowadzącą znaną restaurację w centrum Warszawy. Sprawę wykryli kontrolerzy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Aby zabezpieczyć należności, zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Klienci restauracji otrzymywali paragony, a sprzedaż była rejestrowana na kasach fiskalnych. Problem pojawił się przy rozliczeniach z fiskusem. Z ustaleń ekspertów Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego wynika, że w oficjalnych deklaracjach spółka wykazywała tylko część rzeczywiście osiąganych przychodów.

Ponad 2 mln zł różnicy w rozliczeniach restauracji

Mechanizm miał być stosowany przez kilka miesięcy. Po przeanalizowaniu dokumentacji kontrolerzy stwierdzili, że faktyczny obrót lokalu był o ponad 2 mln zł wyższy od kwoty zgłoszonej administracji skarbowej.

Zaniżone dane przełożyły się na wysokość podatku. Według KAS do budżetu państwa nie wpłynęło 230 tys. zł należnego VAT.

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Administracja skarbowa zdecydowała o zastosowaniu blokady rachunku należącego do restauratora. Pozwoliło to odzyskać znaczną część niezapłaconego podatku.

Nieprawidłowości wykryto dzięki systemom informatycznym i narzędziom analitycznym, z których korzystają pracownicy podlaskiej KAS. Jak podkreślono w komunikacie, podobne kontrole mają nie tylko zabezpieczać wpływy podatkowe, lecz także chronić uczciwą konkurencję na rynku.

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Podlaska KAS
Warszawa