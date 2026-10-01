Dworzec czeka ogromna metamorfoza. Inwestycja pochłonie miliony

zakończenie całości robót budowlanych przewiduje się na pierwszą połowę 2028 roku;

w środku zaprojektowano wygodną poczekalnię, sanitariaty, strefę informacyjną oraz nowoczesną windę;

przed gmachem zaplanowano dwadzieścia dwa stanowiska postojowe dla aut i sześć miejsc na rowery.

Obiekt usytuowany jest przy szlaku komunikacyjnym numer 40 łączącym Sokółkę z Suwałkami, który stanowi ważny fragment magistrali prowadzącej ze stolicy Polski w stronę Kowna i Wilna. Zakończone roboty budowlane sprawią, że stacja stanie się zdecydowanie bardziej przyjazna pasażerom, zyskując na funkcjonalności i stając się miejscem pozbawionym barier dla podróżnych o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Remont stacji w Dąbrowie Białostockiej. Co powstanie w środku?

Pomieszczenia wewnątrz budynku przejdą diametralną metamorfozę. Ekipy budowlane całkowicie zmodyfikują rozkład wnętrz, stawiając świeże ściany, kładąc zupełnie nowe podłogi, a także montując podwieszane sufity i kładąc tynki. Dawne przestrzenie kas biletowych zamienią się w nowoczesny punkt informacyjny, a wszyscy oczekujący na pociąg zyskają wysoce komfortową poczekalnię i bardzo przestronne sanitariaty dostosowane do współczesnych standardów.

Istotne modyfikacje nie ominą również zewnętrznej części bryły, ponieważ wybrany wykonawca gruntownie zmodernizuje elewację oraz cały dach. Stare poszycie dachowe zyska dodatkową warstwę izolacji termicznej, a w całym obiekcie wstawiona zostanie zupełnie nowa, szczelna stolarka okienna i drzwiowa. Osoby wchodzące do środka oraz kierujące się bezpośrednio na perony skorzystają ze świeżo wybudowanego zadaszenia, a sporym udogodnieniem będzie montaż dużego zegara i nowoczesnych tablic systemu informacji dla podróżnych.

Przebudowa dworca PKP w Dąbrowie Białostockiej. Ułatwienia dla pasażerów

Głównym celem wielomilionowej inwestycji jest całkowite usunięcie wszelkich przeszkód architektonicznych utrudniających swobodne przemieszczanie się. Osoby z problemami wzrokowymi bez problemu poruszą się po obiekcie dzięki specjalnym ścieżkom naprowadzającym, fakturowym polom uwagi i wyraźnym tabliczkom z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Szybki transport na poziom peronów ułatwi zupełnie nowa winda umieszczona wewnątrz budynku, a także zbudowana już wcześniej przez zarządcę infrastruktury wygodna rampa z odpowiednim nachyleniem.

Czytaj też: Najlepsze dworce kolejowe w Europie wybrane! Ogromny sukces dwóch polskich miast

Najbliższy teren wokół dąbrowskiej stacji również zyska zupełnie nowe, przyjazne dla oka oblicze. Zaprojektowano łącznie dwadzieścia dwa miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych, pośród których znajdą się stanowiska dla osób niepełnosprawnych, punkty typu kiss and ride i miejsca wyposażone w stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Zadbano też o miłośników jednośladów, przygotowując dla nich sześć specjalnych stojaków, a całość zewnętrznej infrastruktury uzupełnią nowoczesne ławki, kosze oraz świeże nasadzenia drzew i roślinności pnącej.

Trwające skomplikowane prace budowlane wymusiły konieczność zorganizowania funkcjonalnej przestrzeni zastępczej dla wszystkich klientów kolei. Oczekujący na przyjazd pociągu pasażerowie na czas trwania remontu znajdą dogodne schronienie w kontenerowym dworcu tymczasowym, gdzie udostępniono im do ciągłej dyspozycji podstawową poczekalnię oraz ogólnodostępne toalety.

Dworzec Szczecin Dąbie już nie straszy