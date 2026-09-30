Piotr Moczulski wrócił z Filipin do Polski. Trafi do szpitala w Białymstoku

O zakończeniu operacji ewakuacyjnej poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku na Piotra Moczulskiego czekał transport medyczny z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. To właśnie w tej placówce mężczyzna ma być dalej leczony.

Piotr Moczulski trafi do szpitala w Białymstoku

Jak przekazało Radio Eska, po przyjeździe do szpitala stan 42-latka zostanie oceniony przez lekarzy. Pacjent musi najpierw przejść niezbędne badania. – Muszą go zobaczyć lekarze. Musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj, na miejscu. Ale to też są pytania do szpitala – powiedziała Radiu Eska Urszula Boublej, rzeczniczka prezydenta Białegostoku.

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Stan Piotra Moczulskiego nadal jest ciężki. Mężczyzna wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę, a jego kontakt z otoczeniem pozostaje ograniczony.

Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce. Teraz w drodze do szpitala w Białymstoku. Trzymamy kciuki Panie Piotrze! pic.twitter.com/xG7fPUqsuZ— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 30, 2026

Ciężki wypadek Polaka na Filipinach

Do wypadku doszło w kwietniu 2024 roku podczas podróży Piotra Moczulskiego po Filipinach. Polak jechał skuterem, gdy czołowo zderzył się z innym jednośladem, który niespodziewanie znalazł się na jego drodze.

Zdarzenie miało miejsce w górzystej i trudno dostępnej części wyspy. Dotarcie ratowników na miejsce zajęło dużo czasu. W wyniku wypadku 42-latek doznał poważnego urazu głowy oraz licznych złamań.

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Po wypadku przez dłuższy czas pozostawał w śpiączce. Został później wybudzony, jednak nadal wymaga specjalistycznej opieki. Ostatnie dwa lata spędził w szpitalu na Filipinach. Teraz jego leczenie będzie kontynuowane w Białymstoku.