300 zł na jesienny wyjazd. Dziś rusza kolejna pula, trzeba spełnić jeden warunek

Czeki przyznane w październikowej turze programu będzie można wykorzystać od 2 do 31 października. Każdy z nich ma wartość 300 zł i przysługuje na pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi w jednym z obiektów uczestniczących w przedsięwzięciu. Jak przekazała Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i dyrektor departamentu turystyki w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku, na liście znajduje się ponad 400 takich miejsc.

Turyści będą mogli wygenerować czek 1 października za pośrednictwem strony podlaskiczekturystyczny.pl. Na październikową odsłonę programu w województwie podlaskim przeznaczono łącznie 800 tys. zł. Po 300 tys. zł zarezerwowano dla seniorów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, natomiast pozostałe 200 tys. zł trafi do innych dorosłych turystów z Polski.

Podlaski Czek Turystyczny od września zastępuje Podlaski Bon Turystyczny, czyli autorski program samorządu województwa uruchomiony w 2025 roku. Jego celem było wsparcie regionalnej branży turystycznej, która odczuwa konsekwencje sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Inicjatywa miała również przekonać turystów, że Podlaskie pozostaje bezpiecznym i atrakcyjnym kierunkiem podróży.

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Nowy program obejmuje cztery województwa Polski wschodniej: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie. Jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każda z regionalnych organizacji turystycznych otrzymała z resortu po 1,5 mln zł, co daje łącznie 6 mln zł. Ministerialne środki służą dofinansowaniu wyjazdów seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ale z czeków mogą korzystać również osoby spoza tych grup.

Dodatkową zachętą dla odwiedzających mają być rabaty, ulgi i usługi przygotowane przez lokalnych przedsiębiorców. Informacje o takich ofertach zostaną umieszczone na powstającej stronie czekappka.pl, której uruchomienie zaplanowano na październik. Nabór propozycji od usługodawców ruszy 2 października.

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Na wrześniową turę programu przeznaczono 2 mln zł: po 800 tys. zł dla seniorów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a także 400 tys. zł dla pozostałych dorosłych mieszkańców Polski. Wiadomo już, że cała dostępna kwota nie zostanie wykorzystana. Niewydane pieniądze nie przepadną – zostaną przeniesione na kolejne miesiące.

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