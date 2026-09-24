Dworzec w Augustowie przejdzie metamorfozę. Historyczny obiekt zyska nowoczesne oblicze

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-24 11:54

Stacja kolejowa w Augustowie odzyska swój dawny urok, a zarazem zostanie w pełni dostosowana do wymagań dzisiejszych pasażerów. Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski, wydał oficjalną zgodę na modernizację budynku. Finał prac zaplanowano na jesień 2027 roku.

Dzięki decyzji wojewody spółka PKP może już ruszyć z przetargiem i wyłonić wykonawcę modernizacji. Na specjalnej konferencji prasowej Jacek Brzozowski, poseł Krzysztof Truskolaski i miejscy radni z Augustowa zdradzili, jak będzie wyglądał obiekt. „Dworzec zyska drugie życie, zostanie gruntownie zmodernizowany, zyska funkcjonalność, ale w taki sposób, aby odwołać się do jego pięknej historii, zachowując detale architektoniczne” – tłumaczył wojewoda podlaski.

Zabytkowy dworzec w Augustowie zostanie odnowiony

Plan robót zakłada generalny remont dachu i zewnętrznych ścian budynku, a także renowację lub całkowitą wymianę drzwi i okien. Konieczna będzie również wymiana wszelkich instalacji. Podróżni zyskają odświeżoną poczekalnię, a wewnątrz zaplanowano utworzenie punktu informacyjnego oraz specjalnej przestrzeni wystawowej.

Istotnym założeniem projektu jest utrzymanie dawnego klimatu stacji. Dlatego stare piece kaflowe przejdą specjalistyczną konserwację, a oryginalne posadzki zostaną starannie odtworzone.

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Stacja w Augustowie będzie w pełni dostępna dla podróżnych

Ogrzewanie budynku opierać się będzie na nowoczesnych pompach ciepła, wspieranych przez energię z paneli słonecznych. Zmieni się również najbliższe otoczenie stacji.

Zaprojektowano dogodne dojścia do budynku, specjalną rampę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także miejsca dla rowerów i zadaszenia. Bezpieczeństwo i komfort zapewnią nowoczesny monitoring i nowe lampy. Ekipy budowlane mają pojawić się na miejscu na początku 2027 roku, a wszystko ma być gotowe po niespełna dziesięciu miesiącach.

Koszmarny dworzec tuż przy granicy z Polską

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