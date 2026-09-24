Dworzec w Augustowie przejdzie metamorfozę. Historyczny obiekt zyska nowoczesne oblicze

Dzięki decyzji wojewody spółka PKP może już ruszyć z przetargiem i wyłonić wykonawcę modernizacji. Na specjalnej konferencji prasowej Jacek Brzozowski, poseł Krzysztof Truskolaski i miejscy radni z Augustowa zdradzili, jak będzie wyglądał obiekt. „Dworzec zyska drugie życie, zostanie gruntownie zmodernizowany, zyska funkcjonalność, ale w taki sposób, aby odwołać się do jego pięknej historii, zachowując detale architektoniczne” – tłumaczył wojewoda podlaski.

Zabytkowy dworzec w Augustowie zostanie odnowiony

Plan robót zakłada generalny remont dachu i zewnętrznych ścian budynku, a także renowację lub całkowitą wymianę drzwi i okien. Konieczna będzie również wymiana wszelkich instalacji. Podróżni zyskają odświeżoną poczekalnię, a wewnątrz zaplanowano utworzenie punktu informacyjnego oraz specjalnej przestrzeni wystawowej.

Istotnym założeniem projektu jest utrzymanie dawnego klimatu stacji. Dlatego stare piece kaflowe przejdą specjalistyczną konserwację, a oryginalne posadzki zostaną starannie odtworzone.

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Stacja w Augustowie będzie w pełni dostępna dla podróżnych

Ogrzewanie budynku opierać się będzie na nowoczesnych pompach ciepła, wspieranych przez energię z paneli słonecznych. Zmieni się również najbliższe otoczenie stacji.

Zaprojektowano dogodne dojścia do budynku, specjalną rampę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także miejsca dla rowerów i zadaszenia. Bezpieczeństwo i komfort zapewnią nowoczesny monitoring i nowe lampy. Ekipy budowlane mają pojawić się na miejscu na początku 2027 roku, a wszystko ma być gotowe po niespełna dziesięciu miesiącach.