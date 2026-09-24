Tłumy na otwarciu ShockPrice! Nowy park handlowy pod Białymstokiem już działa

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-24 10:49

Park Handlowy Horodniany pod Białymstokiem został otwarty 24 września. W obiekcie przy ul. Horodniany 5F działalność rozpoczęły sklepy Sinsay, CCC, Rossmann, Pepco, Action oraz ShockPrice. Lidl, będący pierwszym etapem inwestycji, działa w tym miejscu od początku stycznia.

Otwarcie kolejnych sklepów zakończyło następny etap uruchamiania Parku Handlowego Horodniany. Klienci mogą korzystać teraz z oferty siedmiu sieci reprezentujących branże odzieżową, obuwniczą, kosmetyczną, spożywczą oraz wyposażenia domu.

Na terenie nowego parku handlowego działają:

  • Lidl,
  • Sinsay,
  • CCC,
  • Rossmann,
  • Pepco,
  • ZOO-CEL
  • Action,
  • ShockPrice.

ShockPrice działa w formule off-price i oferuje towary różnych kategorii w jednym miejscu. Asortyment sklepu ShockPrice obejmuje między innymi odzież, obuwie, kosmetyki, zabawki, elektronikę, słodycze, dekoracje i artykuły do domu. Według zapowiedzi oferta ma być regularnie zmieniana i uzupełniana. Mają się w niej pojawiać zarówno towary znanych marek, jak i produkty popularne w mediach społecznościowych.

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ShockPrice w Horodnianach jest jednym z kolejnych sklepów tej sieci otwieranych w Polsce. MODIVO PLATFORM planuje uruchomić w 2026 roku około 40 punktów ShockPrice. Nowe lokalizacje zapowiedziano między innymi w Bydgoszczy, Sosnowcu, Rybniku, Pobiedziskach, Pabianicach, Pasłęku, Lubinie i Kobyłce. Sieć ma pojawić się także w Rumunii i Bułgarii.

Tłum klientów w nowym sklepie ShockPrice w Horodnianach. O otwarciu parku handlowego przeczytasz na Eska Białystok.
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