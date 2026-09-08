Nowe hotele na turystycznej mapie Polski. Dawne koszary dostały drugie życie

Nowe życie dla starych koszar w Białymstoku

Kompleks hotelowy zlokalizowany przy ulicy Depowej 9A w Białymstoku został zaaranżowany w dawnych wojskowych zabudowaniach. Całość składa się z siedmiu budynków – trzech wybudowanych od podstaw oraz czterech o wartości historycznej. Projektanci zadbali o zachowanie pierwotnego rozkładu zabudowy oraz niepowtarzalnej architektury z wykorzystaniem czerwonej cegły. Zrewitalizowany obiekt oddaje do użytku turystów aż 200 pokoi o różnym standardzie, z czego 13 to luksusowe apartamenty. Jednorazowo w obiekcie przenocować może ponad 400 gości. Zaprojektowano tu również regionalną restaurację, strefę relaksu z sauną i siłownią, a zmotoryzowani mają do dyspozycji setkę miejsc postojowych.

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Biznesowa część obiektu obejmuje osiem nowocześnie wyposażonych pomieszczeń przeznaczonych na spotkania i szkolenia. Główna sala ma imponującą powierzchnię przekraczającą 600 metrów kwadratowych, z możliwością elastycznego podziału na mniejsze sektory. Będzie to miejsce obsługi zarówno dużych wydarzeń korporacyjnych, jak i prywatnych imprez okolicznościowych, a także doskonała baza wypadowa dla eksplorujących region. Prace budowlane i adaptacyjne pochłonęły około 60 milionów złotych.

Design wnętrz stanowi ukłon w stronę militarnej przeszłości miejsca oraz lokalnych tradycji kulturowych. Wykorzystano tu liczne wyroby rękodzielnicze, w tym unikalny mural nawiązujący do tradycyjnych tkanin. Co ciekawe, w tworzenie wystroju zaangażowano osoby wykluczone społecznie, w tym zatrudnionych przez firmę więźniów oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Inwestycja przy torach w Ożarowie Mazowieckim

Kolejnym powodem do dumy dla znanej sieci jest debiutujący na rynku obiekt zlokalizowany pod Warszawą. Za 50 milionów złotych powstał nowoczesny budynek przy ulicy Żeromskiego w Ożarowie Mazowieckim. Może on ugościć nawet 575 osób, dla których przygotowano ponad dwieście przestronnych pokoi.

Bezpośrednie sąsiedztwo infrastruktury kolejowej zainspirowało architektów wnętrz, co zaowocowało motywami pociągów widocznymi w dekoracjach. Oferta skierowana jest głównie do przedstawicieli świata biznesu oraz gości planujących dłuższe wizyty. Infrastruktura obejmuje strefę gastronomiczną z kawiarnią, dwa pomieszczenia konferencyjne oraz udogodnienia w postaci parkingu i garażu podziemnego.

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Nowe obiekty to 25. i 26. punkt na mapie inwestycji sieci zarządzanej przez Grupę Arche. Władze firmy nie zwalniają tempa i odważnie zapowiadają dalszą ekspansję na krajowym rynku hotelarskim, celując w liczbę pół setki funkcjonujących hoteli w perspektywie najbliższych lat.

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