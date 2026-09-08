„Nasz nowy dom” na Podlasiu. Ekipa pomoże samotnemu ojcu i jego córce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-08 9:31

W najnowszym odcinku programu „Nasz nowy dom” widzowie poznają historię pana Krzysztofa i jego nastoletniej córki Zuzi. Rodzina z miejscowości Masie w powiecie monieckim mieszka w starym budynku, który wymaga gruntownego remontu.

Uśmiechnięta Elżbieta Romanowska na tle neonu programu Nasz nowy dom. O remoncie na Podlasiu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Galazka Dariusz/ AKPA

Pan Krzysztof samotnie wychowuje córkę. Mężczyzna pracuje i robi wszystko, aby zapewnić jej spokojne życie. Choć rodzina rozpadła się po rozwodzie, chciałby pozostać równie blisko każdej ze swoich trzech córek. – Ja bym chciał trzy córki mieć u siebie w domu. Po to zakładałem rodzinę, żeby rodzina była. Staram się dla każdej córki to samo. Każda miała poczucie, że ma tatę takiego samego – powiedział mężczyzna.

Zuzia dobrze wie, ile wysiłku ojciec wkłada w opiekę nad nią. Nastolatka nie skarży się na trudne warunki, skupia się na nauce i dużo czyta. Próbuje także zarabiać na swoje drobne wydatki.

Dom wymaga pilnego remontu

Największym zmartwieniem rodziny jest stan budynku. Przez pęknięcia w ścianach i szczeliny w podłodze do pomieszczeń przedostaje się zimne powietrze, a nawet gryzonie. Wilgoć niszczy natomiast łazienkę. Ze ścian odpadają płytki, które pan Krzysztof zamontował samodzielnie.

Czytaj też: Zaginiona nastolatka i tajemnicza wieś. Detektyw w akcji

Skala potrzebnych prac znacznie przekracza możliwości samotnego ojca. Czy ekipa budowlana zdoła stworzyć dla pana Krzysztofa i Zuzi bezpieczny, ciepły dom? Ich historię widzowie poznają 9 września o godz. 20.30.

„Nasz nowy dom” przedstawia historie rodzin, które nie mogą własnymi siłami poprawić warunków mieszkaniowych. Ekipa programu przeprowadza gruntowne remonty, dzięki którym bohaterowie otrzymują szansę na nowy początek.

Polecany artykuł:

Elżbieta Romanowska kiedyś i dziś. Tak zmieniała się prowadząca Nasz nowy dom
W Białymstoku ruszyły zdjęcia do filmu „Rostoły”
Galeria zdjęć 10
NASZ NOWY DOM