Mieszkańcy woj. podlaskiego otrzymują alerty RCB. O co chodzi?

Do osób przebywających na terenie województwa podlaskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało wiadomość ostrzegawczą. Jak podano w komunikacie: „7-9.09 w woj. podlaskim planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt!”.

Działania obejmą przede wszystkim lasy, łąki oraz pola. Zrzuty ze względów bezpieczeństwa nie będą obejmować obszarów zabudowanych, a także okolic rzek i zbiorników wodnych.

Co zrobić po znalezieniu szczepionki dla lisów?

Szczepionka ma formę niewielkiego bloczka w odcieniach brązu lub brązowo-zielonym, o wielkości mniej więcej 3 na 1 cm. W środku umieszczono plastikowy blister wypełniony płynem, którego kolor waha się od pomarańczowego do czerwono-fioletowego. Zauważonych w terenie kapsułek pod żadnym pozorem nie należy podnosić, dotykać ani niszczyć. Nawet najmniejszy ślad zapachu człowieka może odstraszyć dzikie zwierzę, co zniweczy cel akcji. Eksperci uspokajają jednocześnie, że sam preparat nie stanowi zagrożenia ani dla innych dzikich zwierząt, ani dla domowych pupili.

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W sytuacji, gdy płyn ze szczepionki wejdzie w kontakt z raną lub błoną śluzową człowieka, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast obficie przemyć wodą z mydłem, a następnie niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Służby apelują również do właścicieli czworonogów. Przez 14 dni od momentu zakończenia zrzutów zaleca się trzymanie kotów w domach, a podczas spacerów z psami wyprowadzanie ich wyłącznie na smyczy, by uniknąć przypadkowego zjedzenia lub rozszarpania przynęty.