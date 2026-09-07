Zderzenie ciężarówki z pociągiem pod Suwałkami. Kierowca trafił do szpitala

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-07 11:22

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 7 września, w Okuniowcu niedaleko Suwałk. Pociąg towarowy uderzył na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w samochód ciężarowy z naczepą. Kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala.

Policyjny wóz na miejscu zderzenia pociągu z ciężarówką w Okuniowcu. O wypadku przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że do zdarzenia doszło przed godz. 10. Pociąg towarowy, który przewoził naczepy do samochodów ciężarowych, jechał od strony Suwałk w kierunku Okuniowca.

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym skład uderzył w przejeżdżającą ciężarówkę z naczepą. Kierowca samochodu został przetransportowany do szpitala. Policja nie przekazała na razie informacji o jego stanie.

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Przejazd kolejowy w Okuniowcu został całkowicie zablokowany. Wstrzymano zarówno ruch pociągów, jak i samochodów. Na miejscu prowadzone są działania służb.

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Suwałki
Policja Suwałki
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