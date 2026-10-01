Piotr Moczulski jest już w szpitalu w Białymstoku. Lekarze przekazali nowe informacje

Transport z Filipin do Polski przebiegł bez powikłań.

Wyniki badań krwi i badań obrazowych są prawidłowe.

42-latek potrzebuje opieki długoterminowej.

Szpital i rodzina szukają placówki, która będzie mogła przejąć dalszą opiekę nad pacjentem.

42-letni mieszkaniec okolic Hajnówki dotarł do białostockiego szpitala w środę późnym wieczorem. Jak poinformował USK, stan pacjenta po podróży nie uległ pogorszeniu. – Pacjent został przyjęty, wykonaliśmy kontrolne badania, które uznaliśmy na tym etapie za konieczne. Ich parametry są właściwie prawidłowe, a wyniki badań obrazowych odpowiadają tym, które były opisywane w dokumentacji otrzymanej wraz z pacjentem – poinformowała dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, zastępca dyrektora ds. lecznictwa USK i kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Piotr Moczulski wymaga długoterminowej opieki

42-latek przebywa obecnie w jednej z klinik USK. W ocenie lekarzy potrzebuje opieki długoterminowej, jednak białostocka placówka nie ma oddziału o takim profilu. Personel szpitala wspólnie z rodziną pacjenta szuka miejsca, w którym mógłby on otrzymać dalszą pomoc.

Do czasu zakończenia formalności Piotr Moczulski pozostanie w USK, gdzie będą mu udzielane świadczenia odpowiednie do jego potrzeb. Przedstawicielka szpitala podkreśliła również duże zaangażowanie rodziny w dotychczasowe leczenie i opiekę nad 42-latkiem.

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USK zaznaczył, że przyjmowanie osób sprowadzanych z zagranicy jest częścią standardowej pracy placówki. W 2026 roku do szpitala trafiło już kilku takich pacjentów. Był to drugi w tym roku przypadek, gdy chory został przewieziony bezpośrednio z samolotu do karetki, a następnie do USK.

Ciężki wypadek na Filipinach

Dramat Piotra Moczulskiego rozpoczął się w kwietniu 2024 roku. Podczas podróży po Filipinach Polak jechał skuterem i czołowo zderzył się z innym jednośladem, który niespodziewanie znalazł się na jego drodze. Wypadek wydarzył się w trudno dostępnym, górzystym rejonie wyspy, dlatego ratownicy dotarli na miejsce z dużym opóźnieniem. 42-latek doznał poważnego urazu głowy oraz licznych złamań. Przez dłuższy czas pozostawał w śpiączce. Lekarzom udało się go wybudzić, ale jego stan nadal określano jako ciężki.

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