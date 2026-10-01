Bony rozeszły się błyskawicznie. Ogromne zainteresowanie II turą Podlaskiego Czeku Turystycznego

Julia Łata
2026-10-01 14:45

Niespełna 2 minuty - tyle wystarczyło, by wyczerpała się pula bonów Podlaskiego Czeku Turystycznego w kategorii "Turysta". Można było uzyskać 300 zł dofinansowania do pobytu w województwie podlaskim. Wygenerowano blisko 6 tys. czeków.

Widok z tarasu na zakole rzeki Narew i zielone lasy. O Podlaskim Czeku Turystycznym przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kamil Timoszuk / UMWP

II tura programu Podlaski Czek Turystyczny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Nabór uruchomiono o 11:05, w szczytowym momencie stronę odwiedzało jednocześnie ponad 10 tys. aktywnych użytkowników. 

Najszybciej wyczerpała się pula bonów w kategorii "Turysta" - środki skończyły się już o godz. 11:06:49. Następnie wyczerpano pulę dla seniorów – o 11:16:36, a jako ostatnia zakończyła się pula dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – o 11:22:14.  

Łącznie wygenerowano 5878 czeków. 

Czeki wygenerowane w II turze można realizować do 31 października. Chętni będą mieli kolejną szansę już 2 listopada, kiedy rozpocznie się III tura programu.

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