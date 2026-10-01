Bony rozeszły się błyskawicznie. Ogromne zainteresowanie II turą Podlaskiego Czeku Turystycznego

II tura programu Podlaski Czek Turystyczny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Nabór uruchomiono o 11:05, w szczytowym momencie stronę odwiedzało jednocześnie ponad 10 tys. aktywnych użytkowników.

Najszybciej wyczerpała się pula bonów w kategorii "Turysta" - środki skończyły się już o godz. 11:06:49. Następnie wyczerpano pulę dla seniorów – o 11:16:36, a jako ostatnia zakończyła się pula dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – o 11:22:14.

Łącznie wygenerowano 5878 czeków.

Czeki wygenerowane w II turze można realizować do 31 października. Chętni będą mieli kolejną szansę już 2 listopada, kiedy rozpocznie się III tura programu.