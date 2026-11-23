Eugeniusz Onopiuk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców Plutycz koło Bielska Podlaskiego. Wraz z synem Andrzejem prowadzi gospodarstwo, w którym są m.in. krowy, konie i drób. Gienek nadal stara się pomagać przy pracy, ale jest już na emeryturze.\

„Za 42 lat roboty dostałem 1200 zł”

W 2022 roku Gienek mówił o wysokości swojego świadczenia i porównywał je z emeryturami innych osób.

– I co ja za 42 lat roboty dostałem? 1200 zł emerytury, a niektórzy po 15 lat przepracowali i mają po trzy, cztery, a ja za 42 lat roboty dostaje 1200 – żalił się rolnik.

Od tamtej pory emerytury i renty rolnicze były waloryzowane. Od 1 marca 2026 roku emerytura podstawowa wypłacana przez KRUS wynosi 1780,64 zł. To jednak nie oznacza, że właśnie tyle otrzymuje Gienek. Wysokość jego indywidualnego świadczenia nie została ujawniona, a kwota emerytury może zależeć od sytuacji konkretnego rolnika.

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Świadczenia z KRUS po waloryzacji w 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku zmieniły się również kwoty wybranych świadczeń i dodatków wypłacanych przez KRUS. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi 1978,49 zł, a świadczenie dla osób pełniących funkcję sołtysa — 373,67 zł.

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Po waloryzacji wzrosły także m.in. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego — do 550,02 zł, ryczałt energetyczny — do 336,16 zł oraz dodatek dla sieroty zupełnej — do 689,17 zł. świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6938,92 zł.

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