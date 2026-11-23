Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Aktualny stan powietrza w mieście jest dziś bardzo dobry. Wszystkie działające stacje pomiarowe wskazują minimalne stężenia zanieczyszczeń, dzięki czemu białostoczanie mogą bez obaw cieszyć się świeżym powietrzem.

Dobre warunki atmosferyczne oraz umiarkowany wiatr sprawnie rozpraszają dym z kominów domowych i spaliny z rur wydechowych samochodów. Choć trwa już sezon grzewczy, a słupki rtęci wskazują wartości bliskie zera stopni, drobiny brudu nie gromadzą się przy ziemi. To doskonała okazja do wietrzenia mieszkań, spacerów z dziećmi oraz treningów outdoorowych.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. W przypadku pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by dobowe stężenie tego drobnego pyłu nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe wyniki z białostockich stacji z godziny 08:00:

Białystok, ul. Warszawska: stężenie PM10 wynosi 6.5 µg/m³ (co stanowi zaledwie 13% dobowej normy GIOŚ), a PM2.5 to 5.2 µg/m³ (około 35% dobowej wytycznej WHO). Indeks stacji dla obu pyłów określono jako bardzo dobry i dobry .

stężenie PM10 wynosi 6.5 µg/m³ (co stanowi zaledwie 13% dobowej normy GIOŚ), a PM2.5 to 5.2 µg/m³ (około 35% dobowej wytycznej WHO). Indeks stacji dla obu pyłów określono jako i . Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty: poziom PM10 to 7.2 µg/m³ (14.4% normy GIOŚ), z kolei PM2.5 osiągnął 6.3 µg/m³ (42% zalecenia WHO). Ogólny indeks jakości powietrza wynosi tu bardzo dobry .

poziom PM10 to 7.2 µg/m³ (14.4% normy GIOŚ), z kolei PM2.5 osiągnął 6.3 µg/m³ (42% zalecenia WHO). Ogólny indeks jakości powietrza wynosi tu . Białystok, Al. Piłsudskiego: stężenie PM10 kształtuje się na poziomie 7.9 µg/m³ (15.8% normy GIOŚ), a PM2.5 wyniosło 7.2 µg/m³ (48% normy WHO). Indeks jakości powietrza jest bardzo dobry .

stężenie PM10 kształtuje się na poziomie 7.9 µg/m³ (15.8% normy GIOŚ), a PM2.5 wyniosło 7.2 µg/m³ (48% normy WHO). Indeks jakości powietrza jest . Białystok, ul. Upalna: wartość PM10 wyniosła 5.2 µg/m³ (10.4% normy GIOŚ), a pył PM2.5 uzyskał wynik 4.4 µg/m³ (29% zalecanej normy WHO). Odczyty mieszczą się w najbardziej bezpiecznych przedziałach.

Wszystkie pomiary pokazują, że stężenia pyłów zawieszonych są dziś wielokrotnie niższe od wartości dopuszczalnych, co gwarantuje pełen komfort oddechowy.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanina dymu, spalin i wilgoci, która zawisa w powietrzu przypominając gęstą mgłę. Powstaje głównie wtedy, gdy z domowych pieców i kominów wydobywa się dym, a bezwietrzna pogoda tworzy nad miastem niewidzialną pokrywę blokującą ucieczkę zanieczyszczeń w górę. Te mikroskopijne cząsteczki brudu mogą wnikać do układu oddechowego i krwiobiegu, powodując kaszel czy podrażnienia. Złota zasada mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na dłuższy spacer lub trening na świeżym powietrzu, zwłaszcza jeśli opiekujesz się dziećmi lub osobami starszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie