Poniedziałkowy quiz z wiedzy ogólnej. Już połowa punktów to duży sukces

Czas na poniedziałkową dawkę intelektualnej rozrywki i nowy quiz z wiedzy ogólnej. Zdobycie maksymalnej liczby punktów będzie ogromnym wyczynem, ale nie należy się zrażać. Uzyskanie wyniku na poziomie pięciu poprawnych odpowiedzi na dziesięć możliwych to już powód do dumy. Zmierz się z tym zadaniem i przetestuj swoją pamięć.

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