Tego typu gra stanowi formę umysłowej rozrywki, w której uczestnicy otrzymują konkretne zagadnienie pod postacią pytania. Zadaniem graczy jest wydedukowanie poprawnego rozwiązania na bazie posiadanej wiedzy ogólnej oraz wskazówek zawartych w samej treści zadania. Konstrukcja każdego pytania musi wykluczać całkowicie oczywiste odpowiedzi. Istotą całej zabawy jest bowiem dyskusja uczestników nad rozmaitymi wariantami i stopniowe odrzucanie tych opcji, które nie pasują do warunków określonych w zagadce.
Poniedziałkowy quiz z wiedzy ogólnej. Już połowa punktów to duży sukces
2026-11-23 4:03
Czas na poniedziałkową dawkę intelektualnej rozrywki i nowy quiz z wiedzy ogólnej. Zdobycie maksymalnej liczby punktów będzie ogromnym wyczynem, ale nie należy się zrażać. Uzyskanie wyniku na poziomie pięciu poprawnych odpowiedzi na dziesięć możliwych to już powód do dumy. Zmierz się z tym zadaniem i przetestuj swoją pamięć.