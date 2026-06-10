Wojciech Sienicki nowym prezesem spółki PKS Nova

Zmiany w spółce PKS Nova. Nowym prezesem został Wojciech Sienicki. Dotychczas pełnił funkcję doradcy ds. restrukturyzacji. Aktywnie uczestniczył w działaniach związanych z rozwojem i zmianami organizacyjnymi. Na stanowisku prezesa zastąpił Wojciecha Wojno, który na początku stycznia podał się do dymisji. Od tego czasu funkcję prokurenta samoistnego spółki pełnił Adam Byglewski. Teraz obejmie stanowisko dyrektora operacyjnego.

Wojciech Sienicki i Adam Byglewski będą wspólnie realizować plan dalszego rozwoju spółki PKS Nova.