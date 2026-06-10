Wojciech Sienicki nowym prezesem spółki PKS Nova

Julia Łata
2026-06-10 10:54

Jest nowy prezes spółki PKS Nova. To dotychczasowy doradca ds. restrukturyzacji Wojciech Sienicki. Na stanowisku prezesa zastąpił Wiesława Wojno, który na początku stycznia podał się do dymisji.

Wojciech Sienicki

i

Autor: Województwo Podlaskie/ Facebook

Zmiany w spółce PKS Nova. Nowym prezesem został Wojciech Sienicki. Dotychczas pełnił funkcję doradcy ds. restrukturyzacji. Aktywnie uczestniczył w działaniach związanych z rozwojem i zmianami organizacyjnymi. Na stanowisku prezesa zastąpił Wojciecha Wojno, który na początku stycznia podał się do dymisji. Od tego czasu funkcję prokurenta samoistnego spółki pełnił Adam Byglewski. Teraz obejmie stanowisko dyrektora operacyjnego. 

Wojciech Sienicki i Adam Byglewski będą wspólnie realizować plan dalszego rozwoju spółki PKS Nova.

Przeczytaj także:
Do lasu z głową. O czym pamiętać wybierając się na wędrówkę?
Tak wyląda cały line-up festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Wystąpi 14 artystów
Znikają parasolki, a montowane są żurawie. Zmiany na ul Kilińskiego
województwo podlaskie