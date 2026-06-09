Do lasu z głową. O czym pamiętać wybierając się na wędrówkę?

Julia Łata
2026-06-09 10:00

Piękna pogoda zachęca do spacerów po lesie. Leśnicy przypominają jednak, że wypoczynek na łonie natury powinien iść w parze z odpowiedzialnością. Posłuchaj rozmowy z Eweliną Szklarzewską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Ewelina Szklarzewska

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Autor: Julia Łata
Posłuchaj rozmowy z leśniczką Eweliną Szklarzewską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Mediateka.pl

Pies tylko na smyczy

W lasach pojawiło się wiele młodych zwierząt, dlatego psy powinny być prowadzone wyłącznie na smyczy. Leśnicy przypominają również, że w parkach narodowych i rezerwatach przyrody obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Za złamanie przepisów grozi mandat.

Nie zabieraj młodych zwierząt

Spotkana w lesie młoda sarna, zając czy ptak najczęściej nie potrzebują pomocy. Ich matki zwykle znajdują się w pobliżu. Interweniować należy tylko wtedy, gdy zwierzę jest wyraźnie ranne, kontaktując się wcześniej z leśnikami lub weterynarzem.

Nie śmieć i uważaj na ogień

Leśnicy apelują także o zabieranie ze sobą wszystkich odpadów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ogniska i grille można rozpalać wyłącznie w wyznaczonych miejscach, a samochody zostawiać na przygotowanych parkingach.

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