Do lasu z głową. O czym pamiętać wybierając się na wędrówkę?

Posłuchaj rozmowy z leśniczką Eweliną Szklarzewską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Pies tylko na smyczy

W lasach pojawiło się wiele młodych zwierząt, dlatego psy powinny być prowadzone wyłącznie na smyczy. Leśnicy przypominają również, że w parkach narodowych i rezerwatach przyrody obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Za złamanie przepisów grozi mandat.

Nie zabieraj młodych zwierząt

Spotkana w lesie młoda sarna, zając czy ptak najczęściej nie potrzebują pomocy. Ich matki zwykle znajdują się w pobliżu. Interweniować należy tylko wtedy, gdy zwierzę jest wyraźnie ranne, kontaktując się wcześniej z leśnikami lub weterynarzem.

Nie śmieć i uważaj na ogień

Leśnicy apelują także o zabieranie ze sobą wszystkich odpadów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ogniska i grille można rozpalać wyłącznie w wyznaczonych miejscach, a samochody zostawiać na przygotowanych parkingach.