Woda nie nadaje się do picia. Bakterie coli w wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował 16 czerwca 2026 r., że zgodnie z informacją uzyskaną od wodociągu Ogrodniczki, zaopatrującego miejscowości Ogrodniczki, Ciasne i Karakule, stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli.

W związku z tym wydano jednoznaczne zalecenie: woda nie nadaje się do spożycia. Ograniczenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu. Sanepid dopuścił jedynie wykorzystywanie wody do prac porządkowych, takich jak mycie podłóg, oraz do spłukiwania toalet.

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Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej

W środę 17 czerwca Urząd Miejski w Supraślu przekazał nowe informacje dotyczące prowadzonych działań. Gmina rozpoczęła dezynfekcję i płukanie wodociągów. Woda będzie dostępna w sieci, jednak z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodu nie może być wykorzystywana do picia aż do odwołania.

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Jak podkreślono w komunikacie, aktualne pozostają zalecenia sanepidu z 16 czerwca. Oznacza to, że mieszkańcy mogą używać wody z kranu wyłącznie do celów porządkowych i spłukiwania toalet.

Gdzie można odebrać wodę?

Mieszkańcy objętych ograniczeniami miejscowości są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez punkty wydawania wody butelkowanej:

OSP Ogrodniczki, ul. Białostocka 59,

Świetlica wiejska w Karakulach, ul. Karakule 74,

Świetlica wiejska w Ciasnem, ul. Zielona 3.

Punkty działają w godzinach 9:00–22:00.

Na razie nie podano terminu przywrócenia pełnej przydatności wody do spożycia. Mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i władz gminy.