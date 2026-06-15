Pan Henryk cudem przeżył wypadek na działce. "Urwało mi głowę!"

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-15 13:28

To miał być kolejny spokojny dzień na działce ROD w Białymstoku. Pan Henryk (72 l.) i jego żona Marianna (70 l.) od lat pielęgnują swój ogródek. Wiosną mężczyzna postanowił odświeżyć trawnik. Podczas pracy z aeratorem potknął się i upadł na plecy, słysząc potworny trzask w karku.

Koszmarny wypadek podczas prac ogrodowych

Małżonka znalazła poszkodowanego mężczyznę siedzącego na huśtawce, bladego i walczącego o każdy oddech. Mimo przyjęcia leku przeciwbólowego jego stan się pogarszał, więc na pomoc wezwano zaprzyjaźnioną sąsiadkę, byłą lekarkę, która błyskawicznie wezwała karetkę. O ile 72-latek zdołał się jeszcze unieść, o tyle jego nogi całkowicie odmówiły posłuszeństwa, wymuszając interwencję ratowników medycznych i transport na noszach.

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Poważny uraz kręgosłupa szyjnego u 72-latka

Badania w białostockim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wykazały, że głowa mężczyzny dosłownie oderwała się od kręgosłupa szyjnego, a życie pacjenta uratował nienaruszony rdzeń, skóra i mięśnie. Usłyszawszy o tym, zdruzgotana żona nie mogła powstrzymać łez, choć wspierała męża podczas trudnej walki.

- To był najgorszy miesiąc w moim życiu. Mąż leżał w śpiączce, mogłam tylko płakać i się modlić. Ale ufałam Bogu i genialnemu dr. hab. Tomaszowi Łysoniowi, który 15 lat temu poskładał mój kręgosłup  – wyznała poruszona kobieta w rozmowie z "Super Expressem".

Specjaliści z Białegostoku przeprowadzili dwie skomplikowane operacje trwające ponad czternaście godzin, wykorzystując w tym celu nowoczesny sprzęt medyczny, w tym śródoperacyjny tomograf z funduszy KPO oraz specjalistycznego robota medycznego.

Powrót do zdrowia po urazie kręgosłupa

Niesamowity wysiłek medyków przyniósł efekty, ponieważ pan Henryk odzyskał przytomność i samodzielnie oddycha, a co więcej, nie stracił poczucia humoru, nawet w tak trudnej sytuacji.

- Nie rozśmieszaj mnie, bo połowę rozleję i będziesz spragniony! – mówiła żona, próbując nakarmić męża, który i tak żartował w najlepsze. Dziś, po upływie półtora miesiąca od nieszczęśliwego wypadku, pacjent z pomocą rehabilitantów wstaje, porusza kończynami i samodzielnie nawadnia organizm.

Para zgodnie twierdzi, że to, co się stało, to czysty cud i z nadzieją patrzą w przyszłość, planując powrót do zdrowia.

- Najpierw rehabilitacja, powrót do własnej łazienki i na balkon, ale potem wracamy do naszych pomidorków! – podkreślili wspólnie małżonkowie.

Urwało mi głowę ale już mi lepiej
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Skrót ROD oznacza:
Działkowiec zakatował znajomego na śmierć nogą do stołu
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