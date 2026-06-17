Podlaska policja ściga te kobiety. Wydano za nimi listy gończe

vera
2026-06-17 9:13

Funkcjonariusze z województwa podlaskiego próbują namierzyć kobiety ścigane na podstawie listów gończych. Zgoda organów procesowych pozwoliła na oficjalną publikację ich danych i wizerunków w sieci. Przygotowane zestawienie ukazuje sylwetki osób ukrywających się przed organami ścigania.

Funkcjonariusze z województwa podlaskiego próbują namierzyć kobiety ścigane na podstawie listów gończych. Zgoda odpowiednich organów procesowych pozwoliła mundurowym na oficjalną publikację ich danych personalnych oraz fotografii w internecie. Udostępnienie tych wizerunków ma ułatwić wskazanie obecnego miejsca przebywania uciekinierek i doprowadzenie ich przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Zestawienie ukazuje sylwetki osób z tego regionu, które wciąż skutecznie unikają odpowiedzialności karnej.

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Śledczy zaznaczają, że do sieci trafiają wyłącznie informacje o osobach z wyraźnym zezwoleniem sądu lub prokuratury na upublicznienie danych. Każdy obywatel dysponujący wiedzą mogącą naprowadzić funkcjonariuszy na trop poszukiwanych kobiet powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim służbom. Wszelkie sygnały o miejscu przebywania ściganych można przekazywać w najbliższym komisariacie lub po prostu dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kobiety poszukiwane przez podlaską policję
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list gończy