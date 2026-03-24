Wejść mogły tylko wybrane osoby. Nalot służb na nielegalny biznes

Jacek Chlewicki
2026-03-24 8:15

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Łap zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych działający na terenie miasta. W trakcie akcji zabezpieczono automaty do gier, gotówkę oraz sprzęt elektroniczny. Zarzuty usłyszał 22-letni mężczyzna obsługujący lokal.

Autor: KAS Białystok/ Materiały prasowe
  • nielegalny salon gier działał w Łapach
  • akcję przeprowadziła KAS i policja
  • zabezpieczono 5 automatów do gier
  • przejęto około 5 tys. zł gotówki i telefony
  • zarzuty usłyszał 22-letni mężczyzna
  • grozi mu do 3 lat więzienia
  • kara za jeden automat to 100 tys. zł

Do działań doszło podczas kontroli jednego z lokali w Łapach. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku oraz policjanci z miejscowego komisariatu ustalili wcześniej, że w środku mogą być organizowane nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W trakcie przeszukania zabezpieczono pięć automatów do gier, tzw. jednorękich bandytów, a także około 5 tys. zł w gotówce oraz telefony komórkowe.

Selekcja klientów i monitoring

Z ustaleń służb wynika, że działalność była prowadzona w sposób zorganizowany. Osoba nadzorująca lokal kontrolowała dostęp do środka, wykorzystując monitoring oraz elektrozamek w drzwiach. Do środka wpuszczane były wyłącznie wybrane osoby.

22-letni mężczyzna obsługujący salon usłyszał zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier hazardowych wbrew przepisom. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa może mieć poważne konsekwencje finansowe. Oprócz odpowiedzialności karnej, za każdy nielegalny automat grozi kara administracyjna w wysokości 100 tys. zł.

hazard