Wejść mogły tylko wybrane osoby. Nalot służb na nielegalny biznes

nielegalny salon gier działał w Łapach

akcję przeprowadziła KAS i policja

zabezpieczono 5 automatów do gier

przejęto około 5 tys. zł gotówki i telefony

zarzuty usłyszał 22-letni mężczyzna

grozi mu do 3 lat więzienia

kara za jeden automat to 100 tys. zł

Do działań doszło podczas kontroli jednego z lokali w Łapach. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku oraz policjanci z miejscowego komisariatu ustalili wcześniej, że w środku mogą być organizowane nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W trakcie przeszukania zabezpieczono pięć automatów do gier, tzw. jednorękich bandytów, a także około 5 tys. zł w gotówce oraz telefony komórkowe.

Selekcja klientów i monitoring

Z ustaleń służb wynika, że działalność była prowadzona w sposób zorganizowany. Osoba nadzorująca lokal kontrolowała dostęp do środka, wykorzystując monitoring oraz elektrozamek w drzwiach. Do środka wpuszczane były wyłącznie wybrane osoby.

22-letni mężczyzna obsługujący salon usłyszał zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier hazardowych wbrew przepisom. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa może mieć poważne konsekwencje finansowe. Oprócz odpowiedzialności karnej, za każdy nielegalny automat grozi kara administracyjna w wysokości 100 tys. zł.