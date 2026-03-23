39-latek ruszył z nożem na policjanta. Wcześniej groził, że będzie atakował przechodniów

39-latek zmusił przypadkową osobę do telefonu na policję, planując atak na mundurowych.

Rzucił się z ostrzem na jednego z funkcjonariuszy i zapowiadał, że pozbawi go życia.

Patrol błyskawicznie obezwładnił nożownika.

Dramat rozegrał się we wtorkowe popołudnie (22 marca). Oficer dyżurny suwalskiej komendy odebrał niepokojący sygnał o furiacie awanturującym się przed jednym z marketów. - Wzywający pomocy przekazał, że mężczyzna z nożem w ręku kazał zgłaszającemu wezwać policję, którą agresor chce zaatakować, a jeśli tego nie zrobi, zacznie atakować przechodniów - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach.

Na miejsce błyskawicznie zadysponowano funkcjonariuszy z wydziału patrolowo-interwencyjnego, aby opanowali niebezpieczną sytuację.

Atak nożownika na policjanta w Suwałkach

Gdy stróże prawa dotarli we wskazane miejsce, natychmiast zlokalizowali agresora. Wydali mu jasne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i zachowania spokoju. 39-letni mężczyzna zignorował jednak te wezwania. W ułamku sekundy uzbrojony furiat rzucił się w stronę jednego z mundurowych, wykrzykując, że pozbawi go życia. Interweniujący policjanci musieli podjąć zdecydowane działania.

Suwałki: Napastnik w szpitalu, grozi mu wieloletnia odsiadka

Mundurowi bez wahania zastosowali środki przymusu bezpośredniego, skutecznie obezwładniając i zatrzymując agresywnego mężczyznę. Po ujęciu 39-latek został przetransportowany do miejscowego szpitala, gdzie stale pilnują go funkcjonariusze. Miejscowi śledczy pracują teraz nad szczegółowym ustaleniem przebiegu i motywów tego zdarzenia.

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego przy użyciu niebezpiecznego narzędzia sprawcy grozi surowa kara sięgająca nawet 10 lat pozbawienia wolności.