Jacek Chlewicki
2026-03-20 14:12

39-letni mieszkaniec Moniek odpowie za kradzież z włamaniem po tym, jak dostał się do jednej z piwnic na osiedlu i ukradł... dwa słoiki ogórków kiszonych oraz pompkę do roweru. Mężczyzna został szybko namierzony przez policję dzięki pozostawionym śladom.

Skusiły go kiszone ogórki. 39-latek nie mógł się oprzeć

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Do włamania doszło na początku marca w Mońkach
  • Sprawca wyrwał zabezpieczenie drzwi do piwnicy
  • Na miejscu zjadł dwa słoiki ogórków kiszonych
  • Ukradł pompkę do roweru
  • Został ustalony dzięki odciskom palców
  • 39-latek był pod wpływem alkoholu
  • Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem
  • Grozi mu od roku do 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło na początku marca. Sprawca wyrwał skobel zabezpieczający drzwi do piwnicy, by dostać się do środka. W pomieszczeniu znalazł domowe przetwory. Na miejscu otworzył dwa słoiki ogórków kiszonych i je zjadł, a wychodząc zabrał jeszcze pompkę do roweru. Właściciel piwnicy szybko zauważył ślady włamania oraz brak części rzeczy i powiadomił policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, w tym wyraźne odciski linii papilarnych pozostawione na jednym ze słoików.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił szybko ustalić sprawcę. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Moniek, znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Jak ustalono, mężczyzna wracał do domu pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie postanowił wejść do piwnicy i – jak sam przyznał – „po prostu nie mógł się oprzeć aby coś przekąsić”.

Został zatrzymany przez patrol na jednej z ulic miasta. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sonda
Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję?
policja Mońki
Mońki