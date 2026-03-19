Wnyki w lesie i martwe zwierzęta. 66-latek zatrzymany przez policję

Do zatrzymania doszło na terenie gminy Kolno. Kryminalni zajmujący się przestępczością gospodarczą ustalili, że 66-latek może przechowywać nielegalnie zdobyte mięso. Podczas przeszukania domu policjanci znaleźli w zamrażarce mięso, które – jak potwierdził przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego – było tuszą sarny. W toku dalszych ustaleń wyszło na jaw, że mężczyzna odpowiada także za uśmiercenie dwóch lisów.

Zastawiał wnyki w lesie

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami 66-latek przyznał, że zwierzęta zdobył w nielegalny sposób. Jak ustalono, zastawiał w pobliskim lesie wnyki – pułapki uznawane za jedną z najbardziej okrutnych metod polowania. Mężczyzna tłumaczył swoje działanie chęcią zdobycia dziczyzny, a lisy – według jego relacji – miały wpaść w pułapki przypadkowo.

66-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty:

kłusownictwa z użyciem wnyków

uśmiercania zwierząt ze szczególnym okrucieństwem

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega: to nie tylko przestępstwo

Funkcjonariusze przypominają, że kłusownictwo ma poważne konsekwencje:

stanowi przestępstwo zagrożone wysoką karą

szkodzi gospodarce łowieckiej

powoduje długie cierpienie zwierząt

nielegalne mięso może być niebezpieczne dla zdrowia

Nieprzebadana dziczyzna może stanowić źródło groźnych chorób, dlatego jej spożywanie wiąże się z ryzykiem.