W centrum Łomży padły strzały! Ranny trafił do szpitala, policja mówi o zatrzymaniach

- W centrum Łomży doszło do poważnego incydentu, w którym ranny został mężczyzna.
- Po kłótni z odjeżdżającego samochodu padły strzały. Zatrzymano dwie osoby.
Strzały w centrum Łomży. Dwie osoby zatrzymane, ranny trafił do szpitala
Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, bezpośrednio przed zdarzeniem doszło do kłótni pomiędzy kobietą a poszkodowanym. Oboje znajdowali się na chodniku, gdzie między nimi wywiązała się sprzeczka.
- Doszło do sprzeczki pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy stali na chodniku - relacjonuje w Radiu Eska Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
Po wymianie zdań kobieta wsiadła do samochodu i odjechała. W trakcie odjazdu z pojazdu padły strzały w kierunku mężczyzny. Według wstępnych ustaleń mogło chodzić o użycie pistoletu pneumatycznego.
Poszkodowany mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.
Policjanci podjęli działania operacyjne i zatrzymali dwie osoby - kobietę oraz mężczyznę. Funkcjonariusze sprawdzają ich udział w zdarzeniu oraz ustalają dokładny przebieg zajścia.
Śledczy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności incydentu, w tym ustalenie motywów działania uczestników oraz charakteru użytego narzędzia. Sprawa jest w toku.
