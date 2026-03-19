W centrum Łomży padły strzały! Ranny trafił do szpitala, policja mówi o zatrzymaniach

W centrum Łomży doszło do poważnego incydentu, w którym ranny został mężczyzna.

Po kłótni z odjeżdżającego samochodu padły strzały. Zatrzymano dwie osoby.

Strzały w centrum Łomży. Dwie osoby zatrzymane, ranny trafił do szpitala

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, bezpośrednio przed zdarzeniem doszło do kłótni pomiędzy kobietą a poszkodowanym. Oboje znajdowali się na chodniku, gdzie między nimi wywiązała się sprzeczka.

- Doszło do sprzeczki pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy stali na chodniku - relacjonuje w Radiu Eska Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Po wymianie zdań kobieta wsiadła do samochodu i odjechała. W trakcie odjazdu z pojazdu padły strzały w kierunku mężczyzny. Według wstępnych ustaleń mogło chodzić o użycie pistoletu pneumatycznego.

Poszkodowany mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

Policjanci podjęli działania operacyjne i zatrzymali dwie osoby - kobietę oraz mężczyznę. Funkcjonariusze sprawdzają ich udział w zdarzeniu oraz ustalają dokładny przebieg zajścia.

Śledczy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności incydentu, w tym ustalenie motywów działania uczestników oraz charakteru użytego narzędzia. Sprawa jest w toku.

