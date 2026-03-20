Udaremniony przemyt na granicy. Zaskakujące znalezisko w pociągu towarowym

blisko 10 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów schowanych pod podłogą pociągu,

wykrycie nielegalnego procederu za pomocą nowoczesnego urządzenia RTG,

przechwycony ładunek wyceniony na kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych,

znalezienie specjalnego nadajnika lokalizacyjnego GPS przy towarze,

śledztwo nadzorowane przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Cała akcja rozegrała się na terenie przejścia kolejowego zlokalizowanego w Siemianówce. Mundurowi zdecydowali się dokładnie sprawdzić wjeżdżający skład towarowy za pomocą specjalistycznego sprzętu rentgenowskiego. Uzyskany obraz natychmiast zaalarmował strażników, ponieważ sylwetki pod jednym z wagonów ewidentnie przypominały paczki z wyrobami tytoniowymi.

Białoruskie papierosy schowane w pociągu towarowym

Fizyczna rewizja szybko uwiarygodniła wcześniejsze przypuszczenia celników. W dolnych elementach budowy sprawdzanego wagonu spoczywało prawie 10 tysięcy sztuk wyrobów tytoniowych wyprodukowanych na Białorusi. Obok nielegalnych kartonów mundurowi natrafili dodatkowo na ukryty i działający lokalizator GPS..

Wartość przechwyconej kontrabandy w Siemianówce

Rynkowa wycena przejętych wyrobów tytoniowych zdecydowanie przekracza kwotę 10 tysięcy złotych. Dalsze dochodzenie w celu ustalenia dokładnych sprawców tego przestępstwa celnego prowadzą obecnie śledczy reprezentujący Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.