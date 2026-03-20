Udaremniony przemyt na granicy. Zaskakujące znalezisko w pociągu towarowym

- blisko 10 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów schowanych pod podłogą pociągu,
- wykrycie nielegalnego procederu za pomocą nowoczesnego urządzenia RTG,
- przechwycony ładunek wyceniony na kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych,
- znalezienie specjalnego nadajnika lokalizacyjnego GPS przy towarze,
- śledztwo nadzorowane przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
Cała akcja rozegrała się na terenie przejścia kolejowego zlokalizowanego w Siemianówce. Mundurowi zdecydowali się dokładnie sprawdzić wjeżdżający skład towarowy za pomocą specjalistycznego sprzętu rentgenowskiego. Uzyskany obraz natychmiast zaalarmował strażników, ponieważ sylwetki pod jednym z wagonów ewidentnie przypominały paczki z wyrobami tytoniowymi.
Białoruskie papierosy schowane w pociągu towarowym
Fizyczna rewizja szybko uwiarygodniła wcześniejsze przypuszczenia celników. W dolnych elementach budowy sprawdzanego wagonu spoczywało prawie 10 tysięcy sztuk wyrobów tytoniowych wyprodukowanych na Białorusi. Obok nielegalnych kartonów mundurowi natrafili dodatkowo na ukryty i działający lokalizator GPS..
Wartość przechwyconej kontrabandy w Siemianówce
Rynkowa wycena przejętych wyrobów tytoniowych zdecydowanie przekracza kwotę 10 tysięcy złotych. Dalsze dochodzenie w celu ustalenia dokładnych sprawców tego przestępstwa celnego prowadzą obecnie śledczy reprezentujący Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.