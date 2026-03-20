Udaremniony przemyt na granicy. Zaskakujące znalezisko w pociągu towarowym

Jacek Chlewicki
2026-03-20 13:30

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skutecznie zablokowali transport blisko 10 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów z Białorusi. Przemytnicy bardzo starannie zamaskowali trefny ładunek w podwoziu pociągu towarowego, który wjeżdżał na terytorium Polski przez kolejowe przejście graniczne w Siemianówce.

Papierosy z Białorusi ukryte w pociągu. KAS udaremniła przemyt

i

Autor: KAS Białystok/ Materiały prasowe
  • blisko 10 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów schowanych pod podłogą pociągu,
  • wykrycie nielegalnego procederu za pomocą nowoczesnego urządzenia RTG,
  • przechwycony ładunek wyceniony na kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych,
  • znalezienie specjalnego nadajnika lokalizacyjnego GPS przy towarze,
  • śledztwo nadzorowane przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Cała akcja rozegrała się na terenie przejścia kolejowego zlokalizowanego w Siemianówce. Mundurowi zdecydowali się dokładnie sprawdzić wjeżdżający skład towarowy za pomocą specjalistycznego sprzętu rentgenowskiego. Uzyskany obraz natychmiast zaalarmował strażników, ponieważ sylwetki pod jednym z wagonów ewidentnie przypominały paczki z wyrobami tytoniowymi.

Białoruskie papierosy schowane w pociągu towarowym

Fizyczna rewizja szybko uwiarygodniła wcześniejsze przypuszczenia celników. W dolnych elementach budowy sprawdzanego wagonu spoczywało prawie 10 tysięcy sztuk wyrobów tytoniowych wyprodukowanych na Białorusi. Obok nielegalnych kartonów mundurowi natrafili dodatkowo na ukryty i działający lokalizator GPS..

Wartość przechwyconej kontrabandy w Siemianówce

Rynkowa wycena przejętych wyrobów tytoniowych zdecydowanie przekracza kwotę 10 tysięcy złotych. Dalsze dochodzenie w celu ustalenia dokładnych sprawców tego przestępstwa celnego prowadzą obecnie śledczy reprezentujący Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

