W Białymstoku stanie pomnik Ryszarda Kaczorowskiego. Znamy zwycięski projekt

Wyniki konkursu na pomnik Ryszarda Kaczorowskiego

Rzeźba znajdzie się na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej oraz Ryszarda Kaczorowskiego.

Postępowanie konkursowe wystartowało w listopadzie 2025 roku.

Komisja oceniała łącznie piętnaście nadesłanych propozycji.

Najlepszą koncepcję przygotował Jacek Kiciński, artysta z Siemianowic Śląskich.

Triumfator otrzymał gratyfikację finansową w kwocie 20 tysięcy złotych.

Pracę doceniono za znakomity poziom artystyczny oraz spójny przekaz.

W stolicy Podlasia pojawi się monument upamiętniający Ryszarda Kaczorowskiego, czyli ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej urzędującego na uchodźstwie. Rzeźba zostanie zlokalizowana na miejskim skwerze przy skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Właśnie poznaliśmy wyniki architektonicznego starcia na najlepszą koncepcję tego dzieła. Triumfatorem został Jacek Kiciński, rzeźbiarz pochodzący z Siemianowic Śląskich, do którego trafiła nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Białymstoku tak uzasadnili swój wybór na oficjalnej stronie internetowej miasta:

"Nagroda została przyznana za wysoką jakość artystyczną projektu, jego spójność oraz umiejętne, wyraziste pokazanie postaci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w chwili przekazywania insygniów władzy. Pomnik ma nowoczesną formę, a realistyczny portret oddaje troskę prezydenta o losy ojczyzny. Autor koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji w celu sporządzenia szczegółowego opracowania projektowego pomnika"

Procedurę konkursową, mającą na celu wyłonienie wyglądu monumentu Ryszarda Kaczorowskiego, rozpoczęto w listopadzie 2025 roku. Do urzędu spłynęło łącznie piętnaście zróżnicowanych propozycji rzeźbiarskich.

Zwycięzca rywalizacji ma już na swoim koncie kilkadziesiąt udanych realizacji artystycznych. Warto zaznaczyć, że Jacek Kiciński zaprojektował wcześniej białostocki pomnik Władysława Bartoszewskiego, który został oficjalnie odsłonięty w 2022 roku.

10