Ponad 17,9 mln zł na przebudowę przejścia w Kuźnicy. Powstanie 7 pasów ruchu

- ponad 17,9 mln zł z budżetu państwa na inwestycję
- powstanie 7 pasów ruchu i nowe rondo
- nowoczesny budynek kontroli i systemy bezpieczeństwa
- dostosowanie przejścia do drogi S19 „Via Carpatia”
- planowany parking buforowy na ok. 800 pojazdów
- zakończenie prac: druga połowa grudnia
- ruch na przejściu ma odbywać się bez utrudnień
Blisko 18 mln zł z budżetu państwa trafi na przebudowę wjazdu na przejście graniczne w Kuźnicy. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu i przygotować infrastrukturę na ewentualny powrót pełnego ruchu, w tym ciężarowego. Środki – ponad 17,9 mln zł – przyznano decyzją ministra finansów i gospodarki. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia i nie powinny zakłócić bieżącego ruchu granicznego.
Co się zmieni?
W ramach inwestycji powstaną:
- 7 pasów ruchu (dla ciężarówek, osobówek i służb),
- nowe rondo dla zawracania pojazdów,
- budynek kontroli i infrastruktura bezpieczeństwa,
- zadaszona wiata nad przejściem.
W odpowiedzi na prośby przedsiębiorców naszego regionu, decyzją Prezesa Rady Ministrów, otwarte zostały dwa przejścia drogowe. To w Kuźnicy wymaga rozbudowy i modernizacji. Nowoczesna infrastruktura graniczna jest niezbędna, aby w przyszłości – po stosownej decyzji Premiera oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – możliwe było przywrócenie pełnego ruchu, również ciężarowego - mówił w Kuźnicy wojewoda Jacek Brzozowski.
Połączenie z S19 i parking
Przebudowa dostosuje przejście do drogi S19 „Via Carpatia”. Obecnie wykorzystywane są tylko 3 z 7 pasów doprowadzonych do granicy. W planach jest też parking buforowy dla ok. 800 pojazdów, który ma ograniczyć kolejki ciężarówek.
Ruch na granicy
Od połowy listopada 2025 roku:
- Kuźnica i Bobrowniki: 320 tys. osób, 119 tys. pojazdów
- sama Kuźnica: ok. 169 tys. osób (ponad 2,6 tys. dziennie).