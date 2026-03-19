Ponad 17,9 mln zł na przebudowę przejścia w Kuźnicy. Powstanie 7 pasów ruchu

ponad 17,9 mln zł z budżetu państwa na inwestycję

powstanie 7 pasów ruchu i nowe rondo

nowoczesny budynek kontroli i systemy bezpieczeństwa

dostosowanie przejścia do drogi S19 „Via Carpatia”

planowany parking buforowy na ok. 800 pojazdów

zakończenie prac: druga połowa grudnia

ruch na przejściu ma odbywać się bez utrudnień

Blisko 18 mln zł z budżetu państwa trafi na przebudowę wjazdu na przejście graniczne w Kuźnicy. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu i przygotować infrastrukturę na ewentualny powrót pełnego ruchu, w tym ciężarowego. Środki – ponad 17,9 mln zł – przyznano decyzją ministra finansów i gospodarki. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia i nie powinny zakłócić bieżącego ruchu granicznego.

Co się zmieni?

W ramach inwestycji powstaną:

7 pasów ruchu (dla ciężarówek, osobówek i służb),

nowe rondo dla zawracania pojazdów,

budynek kontroli i infrastruktura bezpieczeństwa,

zadaszona wiata nad przejściem.

W odpowiedzi na prośby przedsiębiorców naszego regionu, decyzją Prezesa Rady Ministrów, otwarte zostały dwa przejścia drogowe. To w Kuźnicy wymaga rozbudowy i modernizacji. Nowoczesna infrastruktura graniczna jest niezbędna, aby w przyszłości – po stosownej decyzji Premiera oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – możliwe było przywrócenie pełnego ruchu, również ciężarowego - mówił w Kuźnicy wojewoda Jacek Brzozowski.

Połączenie z S19 i parking

Przebudowa dostosuje przejście do drogi S19 „Via Carpatia”. Obecnie wykorzystywane są tylko 3 z 7 pasów doprowadzonych do granicy. W planach jest też parking buforowy dla ok. 800 pojazdów, który ma ograniczyć kolejki ciężarówek.

Ruch na granicy

Od połowy listopada 2025 roku:

Kuźnica i Bobrowniki: 320 tys. osób, 119 tys. pojazdów

sama Kuźnica: ok. 169 tys. osób (ponad 2,6 tys. dziennie).