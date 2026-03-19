Ponad 17,9 mln zł na przebudowę przejścia w Kuźnicy. Powstanie 7 pasów ruchu

Jacek Chlewicki
2026-03-19 10:43

Przejście graniczne w Kuźnicy czeka duża przebudowa. Rząd przeznaczył na ten cel ponad 17,9 mln zł. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość, poprawić bezpieczeństwo i przygotować infrastrukturę na ewentualne przywrócenie pełnego ruchu granicznego.

Autor: Miłosz Kozakiewicz/Podlaski Urząd Wojewódzki/ Materiały prasowe
  • ponad 17,9 mln zł z budżetu państwa na inwestycję
  • powstanie 7 pasów ruchu i nowe rondo
  • nowoczesny budynek kontroli i systemy bezpieczeństwa
  • dostosowanie przejścia do drogi S19 „Via Carpatia”
  • planowany parking buforowy na ok. 800 pojazdów
  • zakończenie prac: druga połowa grudnia
  • ruch na przejściu ma odbywać się bez utrudnień

Blisko 18 mln zł z budżetu państwa trafi na przebudowę wjazdu na przejście graniczne w Kuźnicy. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu i przygotować infrastrukturę na ewentualny powrót pełnego ruchu, w tym ciężarowego. Środki – ponad 17,9 mln zł – przyznano decyzją ministra finansów i gospodarki. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia i nie powinny zakłócić bieżącego ruchu granicznego.

Co się zmieni?

W ramach inwestycji powstaną:

  • 7 pasów ruchu (dla ciężarówek, osobówek i służb),
  • nowe rondo dla zawracania pojazdów,
  • budynek kontroli i infrastruktura bezpieczeństwa,
  • zadaszona wiata nad przejściem.

W odpowiedzi na prośby przedsiębiorców naszego regionu, decyzją Prezesa Rady Ministrów, otwarte zostały dwa przejścia drogowe. To w Kuźnicy wymaga rozbudowy i modernizacji. Nowoczesna infrastruktura graniczna jest niezbędna, aby w przyszłości – po stosownej decyzji Premiera oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – możliwe było przywrócenie pełnego ruchu, również ciężarowego - mówił w Kuźnicy wojewoda Jacek Brzozowski.

Połączenie z S19 i parking

Przebudowa dostosuje przejście do drogi S19 „Via Carpatia”. Obecnie wykorzystywane są tylko 3 z 7 pasów doprowadzonych do granicy. W planach jest też parking buforowy dla ok. 800 pojazdów, który ma ograniczyć kolejki ciężarówek.

Ruch na granicy

Od połowy listopada 2025 roku:

  • Kuźnica i Bobrowniki: 320 tys. osób, 119 tys. pojazdów
  • sama Kuźnica: ok. 169 tys. osób (ponad 2,6 tys. dziennie).
