Nowa technologia przy granicy z Białorusią. Inwestycja za 60 mln zł

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-17 9:44

Pierwszy moduł systemu antydronowego do wykrywania i neutralizacji obiektów latających został uruchomiony przy granicy polsko-białoruskiej. Nowe rozwiązanie zaprezentowano w Ozieranach Wielkich w gminie Krynki. System, którego wartość przekracza 60 mln zł, został zintegrowany z istniejącą zaporą graniczną. To kolejny element wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski.

Nowa technologia przy granicy z Białorusią. Inwestycja za 60 mln zł

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • system antydronowy działa przy granicy z Białorusią
  • koszt inwestycji: ponad 60 mln zł
  • wykrywanie obiektów nawet z odległości kilkuset kilometrów
  • SG może neutralizować drony od sierpnia 2025
  • na granicę wydano dotąd ok. 3 mld zł

Urządzenie składa się z radarów i skanerów radiowych, które umożliwiają identyfikację oraz neutralizację dronów. Funkcjonariusze mają takie uprawnienia od 1 sierpnia 2025 roku i prowadzą monitoring przez całą dobę. – Chcemy uruchomić kilka modułów do wykrywania dronów w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Do tego potrzebne jest stabilne finansowanie z programu SAFE – powiedział minister Marcin Kierwiński.

Kolejny krok w ochronie granicy

Dotychczas na zabezpieczenie granicy z Białorusią wydano blisko 3 mld zł. Nowy system ma być rozszerzany na cały odcinek wschodni i granicę morską. – Pierwszy element systemu działa już w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Chcemy rozszerzyć to rozwiązanie na cały odcinek wschodni i na granicę morską – podkreślił wiceminister Czesław Mroczek.

