Koniec procesu aktywistów z granicy polsko-białoruskiej. Zapadła ostateczna decyzja

Jacek Chlewicki
PAP
2026-03-17 7:54

Pięcioro wolontariuszy niosących pomoc humanitarną na polsko-białoruskim pograniczu zostało ostatecznie uniewinnionych. Ciążyły na nich zarzuty związane z rzekomym ułatwianiem nielegalnego pobytu cudzoziemcom. Orzeczenie sądu pierwszej instancji nabrało mocy prawnej po tym, jak śledczy wycofali swoje odwołania na bezpośrednie polecenie Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, w poniedziałek 16 marca białostocki Sąd Okręgowy zajmował się tą głośną sprawą. Wcześniejsze orzeczenie uniewinniające staje się w pełni wiążące i ostateczne. Agencja ustaliła w swoich źródłach, że decyzja o wycofaniu pism zapadła po interwencji samego Prokuratora Generalnego. Warto przypomnieć, że podczas procesu w pierwszej instancji śledczy wnioskowali o surowe kary, domagając się posłania każdego z wolontariuszy za kraty na rok i cztery miesiące.

Zatrzymanie czworga z pięciorga podsądnych miało miejsce w momencie transportowania cudzoziemców. Pierwotnie w marcu 2022 roku służby zarzucały im współudział w nielegalnym przekraczaniu granicy przez obywatela Egiptu oraz iracką rodzinę. Sytuacja uległa zmianie po dwóch latach dochodzenia, kiedy to śledczy zmodyfikowali kwalifikację czynu, oskarżając społeczników o pomoc w nielegalnym przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z dokumentacji procesowej wynikało, że jedna z osób miała dostarczać ukrywającym się w lesie obcokrajowcom pożywienie i odzież, a także gwarantować im schronienie oraz instrukcje na wypadek spotkania ze służbami. Pozostałej czwórce zarzucano natomiast organizację transportu migrantów do centralnej części kraju.

We wrześniu minionego roku hajnowski Sąd Rejonowy wydał w tej sprawie wyrok, na mocy którego cała piątka została oczyszczona ze wszystkich stawianych im zarzutów.

