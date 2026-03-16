Znała tylko jego imię. Policja zatrzymała Ukraińca, który uderzył 28-latkę w twarz

do zdarzenia doszło w połowie stycznia w Białymstoku podczas spotkania towarzyskiego

28-letnia kobieta została uderzona pięścią w twarz

po zdarzeniu trafiła pod opiekę lekarzy

policjanci ustalili i zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy

mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała

grozi mu do 5 lat więzienia

Do policjantów z białostockiej „czwórki” w połowie stycznia zgłosiła się 28-letnia kobieta. Jak relacjonowała, była wtedy na spotkaniu u swojej koleżanki, gdzie uczestnicy pili alkohol. W pewnym momencie między nią a jednym z mężczyzn obecnych na imprezie doszło do sprzeczki. Według jej relacji mężczyzna zaatakował ją i uderzył pięścią w twarz. Po zdarzeniu 28-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

Znała tylko jego imię

Kobieta, zgłaszając sprawę policji, potrafiła przekazać jedynie imię napastnika. To jednak wystarczyło, by kryminalni z komisariatu rozpoczęli ustalanie jego tożsamości. Funkcjonariusze szybko ustalili, kim jest podejrzewany o atak mężczyzna. Okazał się nim 34-letni obywatel Ukrainy.

Zatrzymanie w miejscu pracy

Policjanci zatrzymali 34-latka w miejscu jego pracy. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Zgodnie z przepisami za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

