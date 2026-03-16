Znała tylko jego imię. Policja zatrzymała Ukraińca, który uderzył 28-latkę w twarz

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-16 14:32

Policjanci z Białegostoku ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uderzenie kobiety. Do zdarzenia miało dojść podczas spotkania towarzyskiego, gdy między uczestnikami wywiązała się kłótnia. 34-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Znała tylko jego imię. Policja zatrzymała Ukraińca, który uderzył 28-latkę w twarz

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe
  • do zdarzenia doszło w połowie stycznia w Białymstoku podczas spotkania towarzyskiego
  • 28-letnia kobieta została uderzona pięścią w twarz
  • po zdarzeniu trafiła pod opiekę lekarzy
  • policjanci ustalili i zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy
  • mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała
  • grozi mu do 5 lat więzienia

Do policjantów z białostockiej „czwórki” w połowie stycznia zgłosiła się 28-letnia kobieta. Jak relacjonowała, była wtedy na spotkaniu u swojej koleżanki, gdzie uczestnicy pili alkohol. W pewnym momencie między nią a jednym z mężczyzn obecnych na imprezie doszło do sprzeczki. Według jej relacji mężczyzna zaatakował ją i uderzył pięścią w twarz. Po zdarzeniu 28-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

Znała tylko jego imię

Kobieta, zgłaszając sprawę policji, potrafiła przekazać jedynie imię napastnika. To jednak wystarczyło, by kryminalni z komisariatu rozpoczęli ustalanie jego tożsamości. Funkcjonariusze szybko ustalili, kim jest podejrzewany o atak mężczyzna. Okazał się nim 34-letni obywatel Ukrainy.

Zatrzymanie w miejscu pracy

Policjanci zatrzymali 34-latka w miejscu jego pracy. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Zgodnie z przepisami za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda
Czy jako kobieta doświadczyłaś kiedyś przemocy domowej?
Białystok