Mąż pracuje na cmentarzu. Żona znalazła mu inną pracę. Interweniowała policja

Jacek Chlewicki
2026-03-12 13:56

Bezpodstawne wezwanie policji może skończyć się mandatem. Przekonała się o tym 42-letnia mieszkanka powiatu kolneńskiego, która zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej mąż chce zrobić jej krzywdę. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Podczas interwencji wyszło na jaw, że cała sytuacja została przez kobietę zmyślona.

Autor: Eeelectra/ Shutterstock
  • do zdarzenia doszło w powiecie kolneńskim
  • 42-letnia kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 112
  • zgłosiła, że mąż chce zrobić jej krzywdę
  • na miejscu okazało się, że cała sytuacja była zmyślona
  • kobieta chciała, by mąż przestał pracować na cmentarzu
  • za bezpodstawne wezwanie policji została ukarana mandatem

Policjanci codziennie reagują na liczne zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112. Część dotyczy zdarzeń drogowych, inne konfliktów rodzinnych lub sytuacji wymagających pilnej interwencji służb. Każde zgłoszenie traktowane jest poważnie i sprawdzane przez funkcjonariuszy. Tak było również w przypadku zgłoszenia z powiatu kolneńskiego. 42-letnia kobieta zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała, że jej mąż chce zrobić jej krzywdę. Dyspozytor w trakcie rozmowy słyszał krzyki, co mogło wskazywać na awanturę domową.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak, że zgłoszenie nie miało związku z rzeczywistym zagrożeniem. W rozmowie z policjantami kobieta przyznała, że całą sytuację wymyśliła. Jak wyjaśniła, dzwoniąc pod numer 112 celowo upozorowała krzyki i awanturę, ponieważ nie chciała, aby jej mąż dalej pracował na cmentarzu. Dodała, że znalazła mu już inne zatrudnienie.

Podczas interwencji 42-latka była trzeźwa.

Mandat za bezpodstawne wezwanie policji

Zgłoszenie okazało się całkowicie bezpodstawne. Za nieuzasadnione wezwanie patrolu kobieta została ukarana mandatem karnym.

Policja przypomina, że nieprzemyślane wzywanie służb jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności podlega osoba, która bezpodstawnie alarmuje lub wprowadza w błąd instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

