Najlepsze burgery w Białymstoku - TOP 10 białostockich burgerów

Najlepsze burgery w Białymstoku - LISTA
Burgery to synonim szybkiego, sycącego i niezwykle smacznego posiłku, który doskonale sprawdza się w wielu sytuacjach – od spontanicznego lunchu ze znajomymi, przez rodzinny obiad, aż po idealne zakończenie intensywnego dnia. Ich uniwersalność i bogactwo wariantów sprawiają, że każdy miłośnik dobrej kuchni potrafi znaleźć swojego faworyta. Od klasycznych wołowych kompozycji, przez kreatywne połączenia smaków, aż po opcje wegetariańskie – rynek burgerowy oferuje nieskończone możliwości. Nic więc dziwnego, że poszukiwanie najlepszych burgerów w Białymstoku to dla wielu smakoszy prawdziwe wyzwanie, a jednocześnie przyjemna kulinarna podróż.
- Uwędzony Beef & Chicken
- Adres: Komisji Edukacji Narodowej 40/8, 15-685 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Dziś odwiedziłem Uwędzony Beef & Chicken i muszę powiedzieć jedno – burgery to absolutna poezja. Mięso bardzo soczyste, perfekcyjnie wysmażone, bułka brioche robiona na miejscu, domowe sosy, własnoręcznie wędzony bekon – wszystko świeże i przygotowane przez właściciela od A do Z. Jadłem klasycznego beefa oraz bacon & cheese – oba wyśmienite, ten drugi bardziej wyrazisty dzięki jalapeño. Nawet nie zdążyłem zrobić zdjęć – wyglądały tak smakowicie, że zjadłem szybciej, niż wyjąłem telefon. Do jedzenia nie da się przyczepić. Jeśli skończy się mięso, lokal jest zamykany wcześniej – jakość ponad wszystko. Jedyny minus to aktualny lokal i słaba wentylacja, ale po rozmowie z właścicielem wiem, że szuka wolnostojącego budynku specjalnie pod tę burgerownię, więc jest duża szansa, że wkrótce będzie jeszcze lepiej. Na pewno wrócę, szczególnie po polecanego burgera „a’la drwal”. Właściciel robi też catering i potrawy świąteczne – 20 lat doświadczenia w gastro czuć w każdym kęsie. Szczerze polecam!"
- Uncle Burger
- Adres: Jurowiecka 15, 15-101 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przepyszne burgery!!! To już kolejne zamówienie z dowozem i nigdy się nie zawiodłam. Bułka zawsze świeża, a mięso i sos to bajka! Idealne połączenia smaków. Menu jest pełne ciekawych propozycji i jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Burger jest starannie zrobiony, nie rozlatuje się w rękach. Ogromny plus za dokładne pakowanie, by nic nie uległo przemieszczeniu podczas dostawy. Szczerze, jestem zachwycona tym lokalem! Najlepsze burgery w całym Białymstoku. Gorąco polecam!"
- HeisenBurger
- Adres: Jerzego Waszyngtona 29, 15-304 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczne burgerki, przemiła obsługa i ten ciekawy klimat lokalu! Napewno wrócimy ponownie"
- Restauracja Chicago Restaurant & Cocktail Bar Białystok
- Adres: Legionowa 5, 15-281 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Fajne miejsce. Jest kącik zabaw dla dzieci to wielki plus. Obsługa bardzo miła. Jedzenie pyszne. Zamówiliśmy pizzę deep dish Chicago spicy chicken, czas oczekiwania około 40 minut ale było warto, bardzo dużo ciągnącego sera w środku, papryczki jalapeno, mięsko z kurczaka mięciutkie, czuć było dobre pomidory, na górze ser parmezan, jak dla mnie rewelacja. Ciasto pyszne. Dziecku zamówilismy polędwiczki z kurczaka i frytki. Frytki moim zdaniem chyba własnej roboty bo w ogóle inny smak, może troszkę mała porcja ale dla małego dziecka wystarczająca. Wszystko pyszne i świeże. Polędwiczki mięciutkie i kruche, ketchup dobrej kakości. Klimatyczne łazienki. Jedynie cena piwa troszkę może zszokowac bo 18 zł. Polecam"
- Steakownia
- Adres: Lipowa 19/21, 15-424 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam tę stekownię i burgery! Miejsce jest przytulne, z lekką, „brutalną” atmosferą, która dodaje mu charakteru. Obsługa jest bardzo miła i pomocna. Dużym plusem jest również menu dla dzieci, co sprawia, że to świetne miejsce na rodzinny obiad. Z całego serca polecam sałatkę Châteaubriand – jest przepyszna!"
- Tomcio Paluch Gastro
- Adres: Władysława Raginisa 5, 15-161 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zapiekanki naprawdę w porządku — szczególnie ta bez warzyw, dobrze przypieczona i smaczna. Jeśli ktoś woli więcej dodatków, to wersja z warzywami też da radę. Najlepiej brać bez majonezu — wtedy smak wychodzi najfajniej. Cena mogłaby być niższa, ale wiadomo, takie są teraz ceny."
- Buła i Spóła
- Adres: Krakowska 11/2, 15-875 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jedzenie przepyszne, wyśmienite kanapki i burgery. Miła właścicielka. Bardzo polecam. Negatywne komentarze to chyba od konkurencji... bo tutaj wszystko gra i smakuje"
- Miły Burger
- Adres: Wesoła 16, 15-307 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Miły Burger w Białymstoku to miejsce, które naprawdę robi wrażenie - genialny burger, świetny smak i do tego bardzo niskie ceny jak na obecne czasy. Lunch za 35 zł z frytkami i napojem to coś, czego trudno dziś szukać gdzie indziej. Dla studentów dodatkowo super promocje - aż ciężko uwierzyć. Jadłem burgera szefa i był po prostu perfekcyjny - mięso soczyste, dodatki idealnie dobrane, wszystko świeże i dopracowane. Obsługa sympatyczna, a klimat lokalu luźny i przyjemny. Dla mnie pełne 5/5 - najlepszy burger w Białymstoku"
- Elvis Burger
- Adres: Dr Ireny Białówny 9, 15-437 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Miło smacznie czysto, relacja ceny do jakości w punkt. Smaczne bataty, mimo tego że pani szczerze powiedziała że są z frytury to serio nie ma czego się czego wstydzić bo były naprawdę bardzo smaczne. Wziąłem pozycje z jajkiem to mogę szczerze polecić Jajko w punkt płynące dobrze dobrane sosy. Może Zdjęcia nie oddają ale za to już sama wizyta i jedzenie tak Miłe zdziwienie, dzieci dostały na koniec Lizaki i to nie byle jakie za to kolejny plus"
- PROBE BURGER (Meet & Fit)
- Adres: Legionowa 28, 15-281 Białystok, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Jedzenie w różnej formie i duży wybór potraw. Od pysznych burgerów po aromatyczne kebaby i świetną pizzę. Ponad dziesiąta wizyta i trzeba potwierdzić opinię innych osób. Burgery z soczystymi kotletami, duży wybór warzyw, serów i sosów, wersje wege także są godne polecenia. Kebab to inna półka niż coś z "miasta", świetnie przyprawiony, aromatyczne autorskie sosy, mieszanka ziół i smaków, przemyślane dodatki. Można zjeść w formie sałatek co jest bardzo ciekawą opcją. Trzeba także polecić frytki, chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku. Można zjeść również pizzę, oprócz klasycznych smaków można spróbować nowych połączeń. Ceny jak najbardziej adekwatne, bo tu czuć JAKOŚĆ!"